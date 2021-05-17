Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: "Rüzgarın onu savurduğunu gördük"

Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: "Rüzgarın onu savurduğunu gördük" Paraşütün yere çakılma anını anlattı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atladıktan yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 37 yaşındaki Muammer Yolcu'nun son görüntülerini çeken...

Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: "Rüzgarın onu savurduğunu gördük"

Paraşütün yere çakılma anını anlattı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atladıktan yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 37 yaşındaki Muammer Yolcu'nun son görüntülerini çeken Mustafa Koçyiğit, havadan uçarken rüzgarın Yolcu'yu sürüklediğini gördüklerini söyledi.

Orhangazi ilçesinde bir dönem yerel bir gazetenin işletmesini yapan Muammer Yolcu (37), Gürle Dağı'ndan paraşütle atladı. Bir süre sonra olumsuz hava şartları sebebiyle kontrolden çıkan paraşütçü, gözden kayboldu. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye AFAD, JAK, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, AKUT ve BAKUT ekipleri gönderildi. 300 kişilik arama kurtarma ekibi, haber alınamayan Muammer Yolcu için seferber oldu. Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları yapıldı.

Gürle Dağı'ndaki çiftliklerinde bulunan Mustafa Koçyiğit, "Muammer Yolcu, hocasıyla birlikte dağa geldi. Hemen paraşütü taktılar. Rüzgar ölçümü yaptılar. Sonrasında paraşütle ikinci denemesinde havalandı. Biraz havalandıktan sonra yine dengesini sağlayamadı. O esnada havalanırken bizler de videolarını çekiyorduk. Hava kararmaya başladığından dolayı biz araçlarımıza binip aşağı inmeye başladık. Bizim arkamızdan yeniden havalandığını gördük. Gölyaka'ya doğru süzülüyordu. Aşağı doğru kontrollü bir şekilde gidiyordu. Daha sonra rüzgarın onu savurduğunu gördük. Ormandan sonra net olarak göremiyorduk. Belki rüzgarı tekrar arkasına almaya çalıştığı düşündük. Aşağı indiğimde kaybolduğunu öğrendik. Yetkililere olayın nasıl olduğunu aktardık. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar versin" dedi.

İlk belirlemelere göre Yolcu'nun rüzgar sebebiyle savrulup, paraşüt ile bağlantısının koptuğu, daha sonra yere çakılarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK