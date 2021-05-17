Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: "Rüzgarın onu savurduğunu gördük"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: "Rüzgarın onu savurduğunu gördük"

İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: "Rüzgarın onu savurduğunu gördük" Paraşütün yere çakılma anını anlattı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atladıktan yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 37 yaşındaki Muammer Yolcu'nun son görüntülerini çeken...

Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: "Rüzgarın onu savurduğunu gördük"

Paraşütün yere çakılma anını anlattı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atladıktan yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşılan 37 yaşındaki Muammer Yolcu'nun son görüntülerini çeken Mustafa Koçyiğit, havadan uçarken rüzgarın Yolcu'yu sürüklediğini gördüklerini söyledi.

Orhangazi ilçesinde bir dönem yerel bir gazetenin işletmesini yapan Muammer Yolcu (37), Gürle Dağı'ndan paraşütle atladı. Bir süre sonra olumsuz hava şartları sebebiyle kontrolden çıkan paraşütçü, gözden kayboldu. Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye AFAD, JAK, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, AKUT ve BAKUT ekipleri gönderildi. 300 kişilik arama kurtarma ekibi, haber alınamayan Muammer Yolcu için seferber oldu. Ekipler arazi araçları ve ATV araçları ile araziye girerken, köpekli arama ve drone ile havadan arama çalışmaları yapıldı.

Gürle Dağı'ndaki çiftliklerinde bulunan Mustafa Koçyiğit, "Muammer Yolcu, hocasıyla birlikte dağa geldi. Hemen paraşütü taktılar. Rüzgar ölçümü yaptılar. Sonrasında paraşütle ikinci denemesinde havalandı. Biraz havalandıktan sonra yine dengesini sağlayamadı. O esnada havalanırken bizler de videolarını çekiyorduk. Hava kararmaya başladığından dolayı biz araçlarımıza binip aşağı inmeye başladık. Bizim arkamızdan yeniden havalandığını gördük. Gölyaka'ya doğru süzülüyordu. Aşağı doğru kontrollü bir şekilde gidiyordu. Daha sonra rüzgarın onu savurduğunu gördük. Ormandan sonra net olarak göremiyorduk. Belki rüzgarı tekrar arkasına almaya çalıştığı düşündük. Aşağı indiğimde kaybolduğunu öğrendik. Yetkililere olayın nasıl olduğunu aktardık. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar versin" dedi.

İlk belirlemelere göre Yolcu'nun rüzgar sebebiyle savrulup, paraşüt ile bağlantısının koptuğu, daha sonra yere çakılarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: 'Rüzgarın onu savurduğunu gördük'
Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: 'Rüzgarın onu savurduğunu gördük'
Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: 'Rüzgarın onu savurduğunu gördük'
Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: 'Rüzgarın onu savurduğunu gördük'
Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: 'Rüzgarın onu savurduğunu gördük'
Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: 'Rüzgarın onu savurduğunu gördük'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK

Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı
Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kısıtlamada boş yolda duvara çarpan alkollü sürücü, polislere zor anlar yaşattı
Kısıtlamada boş yolda duvara çarpan alkollü sürücü, polislere zor anlar yaşattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sergey Lavrov Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Paraşütçünün son görüntülerini çeken kişi konuştu: "Rüzgarın onu savurduğunu gördük" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 12:27:17. #1.15#

title