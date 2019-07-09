Parasını isteyen şahsı vurmak isterken arkadaşını öldürdü

Adana'da bir kişi, 6 bin lira borçlu olduğu şahısla tartışma sonucu öfkelenerek pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada tartışmayı yatıştırmak için aracı olmaya gelen arkadaşını vuran adam, kaçtığı yerde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa E. bir süre önce Rıza Çakır'dan arkadaşı İsmail Dallı'nın aracı olmasıyla 10 bin liralık alüminyum doğrama malzemesi aldı. Zanlı, aradan zaman geçtikten sonra borcunun 4 bin lirasını ödedi ancak geriye kalan 6 bin lirayı bir türlü ödeyemedi. Bu nedenle Sefa E. ile Rıza Çakır tartıştı. Tartışma kısa sürede küfürleşmeye döndü. Bunun üzerine arcı olan İsmail Dallı gelerek tarafları barıştırmak istedi. Rıza Çakır, pompalı tüfekle Sefa E'ye ateş etti. Ancak zanlı Çakır, Sefa E. yerine arkadaşı Dallı'yı yaraladı. Dallı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayın hemen ardından şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, incelediği güvenlik kamera kayıtlarından zanlının Pozantı'ya doğru kaçtığını belirledi. Polis, yaptığı operasyonla zanlıyı olaydan saatler sonra yakaladı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı Rıza Çakır, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA