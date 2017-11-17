Paralimpik Yüzücüler Hedef Büyüttü

Paralimpik Yüzme Milli Takımı, Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.



Ay-yıldızlı sporcular, başkent Meksiko'da gerçekleştirilecek şampiyona öncesi Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapıyor.



Milli takım antrenörü Mehmet Fatih Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meksika'daki deprem nedeniyle şampiyonanın 2-7 Aralık tarihlerine ertelendiğini hatırlatarak, 4 bedensel engelli, bir görme engelli sporcuyla hazırlıklara yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.



Erzurum'daki kampı tamamladıktan sonra Ankara'ya geldiklerini belirten Kurt, çalışmaları 26 Kasım'a kadar burada sürdüreceklerinin bilgisini verdi.



Kurt, sporcularının bu sezon güzel derecelere imza attığını dile getirerek, şampiyonadaki hedefleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Beytullah Eroğlu, 50 metre kelebekte dünyada bu sezonki en iyi dereceyi yaptı. Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı da Avrupa Gençler Şampiyonası'ndan dereceyle döndü. Başarılı bir sezon geçiriyoruz. İnşallah, Dünya Şampiyonası'nda da bunu devam ettireceğiz. Hedefimiz, Dünya Şampiyonası'ndan en az 3 madalyayla dönmek. Organizasyon tarihinde şu ana kadar bir madalyamız var. Beytullah Eroğlu dünya üçüncülüğünü elde etmişti."



Kurt, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak için de yeniden yapılanmaya gittiklerini sözlerine ekledi.



Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi, paralimpik yüzücüler Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Elif İldem ve Fatma Nur Baki temsil edecek.