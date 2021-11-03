Paraguay'ın başkenti Asuncion'da "Paraguay-Türkiye Ticaret Odası" kurulacak - Haberler
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Paraguay'ın başkenti Asuncion'da "Paraguay-Türkiye Ticaret Odası" kurulacak

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Paraguay'ın başkenti Asuncion'da

Türkiye'nin Paraguay ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmesi amacıyla Paraguay'ın başkenti Asuncion'da "Paraguay-Türkiye Ticaret Odası" kurulması kararlaştırıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Paraguay ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmesi amacıyla Paraguay'ın başkenti Asuncion'da "Paraguay-Türkiye Ticaret Odası" kurulması kararlaştırıldı.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanı Luis Castiglioni, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Serhat Aksen, Paraguaylı iş adamları, Paraguay'ın İstanbul Fahri Konsolosu ve iş insanı Cengiz Deveci ve Paraguay'a akredite Ticaret Müşaviri Biray Kuş'un katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Toplantıda, Asuncion'da "Paraguay-Türkiye Ticaret Odası" kurulması kararı alındı.

Konuyla ilgili bilgi veren Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Aksen, Paraguay ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini, ticaret hacminin bu yıl artış eğilimi gösterdiğini belirtti.

Aksen, iki ülke arasındaki gerçek potansiyelin hayata geçirilebilmesi amacıyla Paraguay Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Yatırım Ajansı REDIEX ile temaslarda bulunduklarını, bu temaslar neticesinde ilişkileri daha ilerletebilmek için ticaret odası kurulması kararının alındığını dile getirdi.

Türkiye'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Türkiye-Paraguay İş Konseyi kuruluş çalışmaları sona yaklaşırken, gelecek dönemde iki ülke arasında ticari ekonomik ve ticari temasların yoğunlaştırılması öngörülüyor.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri
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