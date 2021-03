Paradise Lost 24 Mart'ta çıkış yapacak

Hikaye odaklı macera oyunu. Yayıncı All In! Games ve geliştirici PolyAmorous, hikaye odaklı macera oyunu Paradise Lost'un çıkış tarihi duyurdu. 24 Mart'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için Steam ve GOG üzerinden 14,99 $ fiyatıyla piyasaya sürülecek.