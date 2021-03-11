Paradise Lost 24 Mart'ta çıkış yapacak

Hikaye odaklı macera oyunu. Yayıncı All In! Games ve geliştirici PolyAmorous, hikaye odaklı macera oyunu Paradise Lost'un çıkış tarihi duyurdu. 24 Mart'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için Steam ve GOG üzerinden 14,99 $ fiyatıyla piyasaya sürülecek.

PARADISE LOST TANITIM YAZISI

2. Dünya Savaşı'nın bir galibi yok

Savaş 20 yıl daha sürdü ve Nazilerin Avrupa'ya nükleer füze göndermesiyle alevler içinde son buldu. Sonrasında, Avrupa'nın kalbi bir yıkım ve radyasyon gizemiyle örtülü kalmaya devam etti.

Dünya'daki son hikaye

Annesinin ölümünden sonra Polonya'nın çorak arazisinde dolaşırken devasa bir Nazi sığınağı keşfeden 12 yaşındaki Szymon olarak oynuyorsun. Szymon, annesinin bağrına bastığı fotoğraftaki gizemli adamı arıyor.

Terk edilmiş bir sığınak

İleri teknolojinin Slav pagan görüntüleriyle iç içe geçtiği retrofütüristik sığınağa in ve içinde saklı yer altı şehrini keşfet. Polonyalı istilacıların ele geçirişinden içinde yaşayanların kaderine kadar olan bitenleri öğrenerek sığınağın hikayesini ortaya çıkar.

Ewa'yı bul

Sığınağın teknolojisi yoluyla Ewa adında gizemli bir kız Szymon ile iletişime geçti. Eğer onu bulursa, fotoğraftaki adamı ona sorabilir. Onu bulursa, sonunda yalnız olmaz…

Kaynak: Playerbros