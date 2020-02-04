: Para üstü dolandırıcılığı kameraya yansıdı

04.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:07

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir markette gerçekleşen para üstü dolandırıcılığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Fuat Dıblan Bulvarı üzerindeki bir markette alışveriş yapan kimliği belirsiz iki kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya geldi.

İş yeri sahibi Tuğba Yalçın'a 200 lira veren iki müşteri, para üstünü uzatan Yalçın'dan daha sonra paralarını geri istedi. Paralarını geri veren Yalçın, paranın 150 lira eksik olduğunu anladı.

Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yalçın, dolandırıldığını fark etti.

Emniyete başvuran Yalçın, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yalçın, "İki tane bayan geldi dükkana sigara istediklerini söylediler. Bende sigaralarını çıkarttım verdim ve bunun karşılığında bana 200 lira verdiler. Bende 185 TL para uzattım. Bir kişi devamlı beni konuşturup, kaçak sigara var mı diye soruyordu. Bende kaçak sigara satmıyoruz deyince, paralarını geri istediler. Ben 200 lira geri verdim. Bana paramı geri verdiğini zannettim ama 150 lira vermemiş. O şekilde paramızı çarptılar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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