PARA SÜSÜ VERİLMİŞ GAZETE KAĞITLARINI AVUSTRALYA DOLARI DİYE SATTILAR
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PARA SÜSÜ VERİLMİŞ GAZETE KAĞITLARINI AVUSTRALYA DOLARI DİYE SATTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere ellerindeki 1 milyon Avustralya dolarını 200 bin liraya satacaklarını söyleyip, buluşma sırasında önce gerçek para gösterip, ardından da çanta içinde deste halinde para süsü verilmiş gazete ve dergi parçalarıyla dolandıran 4 kişi...

DENİZLİ'de sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilere ellerindeki 1 milyon Avustralya dolarını 200 bin liraya satacaklarını söyleyip, buluşma sırasında önce gerçek para gösterip, ardından da çanta içinde deste halinde para süsü verilmiş gazete ve dergi parçalarıyla dolandıran 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin Avustralya parası yerine para destesi süsü verilerek gazete ve dergi parçalarıyla dolandırılmasıyla ilgili, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekipleri, 4 kişi olduğu belirlenen şüphelilerin sosyal medya üzerinden tanıştıkları 3 kişiye ellerinde 1 milyon Avustralya doları olduğunu ve 200 bin liraya satacağını söyleyerek Elazığ'dan Denizli'ye çağırdığını belirledi. Geçtiğimiz 28 Nisan'da şüpheli 4 kişi, Pamukkale Mahallesi'nde buluştukları 3 kişiye önce gerçek Avustralya doları gösterdi. Ardından da geri kalan paranın çanta içinde desteler halinde olduğunu söyledi. 200 bin lirayı veren mağdur 3 kişi, şüpheli 4 kişinin olay yerinden uzaklaşmasının ardından çantanın içine baktıklarında para destesi süsü verilmiş gazete ve dergi parçalarını görünce dolandırıldıklarını anladı.

Dolandırılan 3 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ekipleri, şüphelileri yakalamak için 23 ayrı güvenlik kamerasında 245 saat kamera kaydı inceleyerek dolandırıcılık olayına karışan 4 kişiyi tespit etti. Pamukkale ve Tavas ilçelerinde dün düzenlenen operasyonda Orhan O. (37), Mehmet S. (39), İlker B. (50) VE Neval Ç.'yi (40) gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramalar da dolandırıcılık olaylarında kullanılan sahte ve gerçek paralar ile birlikte para süsü verilmiş aynı ebatta kesilmiş para görünümlü kağıt, gazete ve dergi parçaları ele geçirdi. Şüphelilerden Orhan O.'nun 13, Mehmet S.'nin 5, İlker B.'nin 176, Neval Ç.'nin suç kaydı bulunduğu bildirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

PARA SÜSÜ VERİLMİŞ GAZETE KAĞITLARINI AVUSTRALYA DOLARI DİYE SATTILAR
PARA SÜSÜ VERİLMİŞ GAZETE KAĞITLARINI AVUSTRALYA DOLARI DİYE SATTILAR
PARA SÜSÜ VERİLMİŞ GAZETE KAĞITLARINI AVUSTRALYA DOLARI DİYE SATTILAR
PARA SÜSÜ VERİLMİŞ GAZETE KAĞITLARINI AVUSTRALYA DOLARI DİYE SATTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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