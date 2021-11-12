Para için yaptığı çılgınlık pes dedirtti! Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı
Sandor Cs. isimli adam, sigorta şirketinden para alabilmek için trenin önüne atladı. Olayın ardından Sandor Cs'nin şirketten talep ettiği 2.4 milyon sterlin yetkilileri şüphelendirdi. Adamın kendini bilinçli şekilde trenin önüne attığını ortaya çıkaran sigorta şirketi, ödeme yapmaktan kurtuldu. Adam ise 2 bacağını kaybetmesiyle kaldı.
Macaristan'da yaşayan 54 yaşındaki Sandor Cs. isimli adam, en yüksek poliçeden sağlık sigortası yaptırdı ve sigorta primlerini düzenli olarak ödedi. Ancak daha sonra sigortadan toplu para alma planı yapan adam, 2014 yılında kendisini bir trenin önüne attı. Olay sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adamın 2 bacağı da kesildi.
Kazanın ardından sigorta şirketini arayan Sandor Cs., 2.4 milyon sterlinlik bir tazminat talep etti. Adamın hareketlerinden ve olayın meydana geliş şeklinden şüphelenen sigorta yetkilileri, konuyla ilgili mahkemeye başvurdu. Mahkeme de olayla ilgili soruşturma açtı. 2014 yılından bu yana devam eden soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.
Mahkemede olay anını anlatan Sandor Cs., "İstasyonda cam parçaları vardı, onlara basmamak için zıpladım ve raylara düştüm. Kaza da bu sırada gerçekleşti" dedi. Ancak sigorta şirketi yetkilileri, kayıtlarla adamın kendisini bilerek trenin önüne attığını kanıtladı.
Mahkeme heyeti, yıllardır devam eden davayı sonuca bağladı. Buna göre Sandor Cs., isimli adama 2 yıl hapis ve 8 bin sterlinlik para cezası kesildi. Kazadan önce bir şirkette çalışan adam, yaşadığı olayın ardından büyük şirketlere yaptıklarının bedelini ödetmek için hukuk okumaya başladığını söyledi.
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