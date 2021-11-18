Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'ye bağlı Yeni İrlanda eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Doğu Yeni Britanya eyaletinin başkenti olan Kokopo şehrinin doğu-güneydoğusunda yaklaşık 199 kilometre uzaklıkta ve 13 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

-İHA-

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