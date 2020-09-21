"Paşa" isimli papağan, besmele çekip Fatiha Suresi'nin bazı bölümlerini okuyor
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"Paşa" isimli papağan, besmele çekip Fatiha Suresi'nin bazı bölümlerini okuyor

Trabzon'da Zihni Ayaz'a ait Jako türü "Paşa" isimli papağan, besmele çekip Fatiha Suresi'nden bazı bölümleri okuyor. Papağanının çok hassas bir hayvan olduğunu belirten Ayaz, "Paşa, 'Erdoğan Başkan, Erdoğan ölmez vatan bölünmez' diyor" dedi.

21.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:13

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Zihni Ayaz'a (65) ait 'Paşa' isimli papağan, besmele çekip, Fatiha Suresi'nden bazı bölümleri okuyor.

İlçede yaşayan Zihni Ayaz, 9 yıl önce Jako türü papağan satın aldı. Ayaz'ın, "Paşa" ismini verdiği papağanı ile zamanla arasında derin bir bağ oluştu. Ayaz, papağanına değişik kelimeler öğretmeye başladı. "Erdoğan Başkan, Erdoğan ölmez vatan bölünmez" deyip, besmele çeken Paşa, ev halkının da maskotu oldu. Ayaz, özenle besleyip, gözü gibi koruduğu papağanının çok hassas bir hayvan olduğunu ifade etti.

'Paşa' isimli papağan, besmele çekip Fatiha Suresi'nin bazı bölümlerini okuyor

"ERDOĞAN BAŞKAN VATAN BÖLÜNMEZ" DİYOR

Papağanın artık aileden olduğunu belirten Zihni Ayaz, "O artık bizden birisi gibi oldu. Evladımız yerinde nereye gitsek bizimle beraber geliyor. Paşa ile kış aylarında İstanbul'da, yaz aylarında ise Çaykara'da ikamet ediyoruz, o da bizimle her yere geliyor. Özel olarak bir şey öğretmedik, ama dikkatini çeken sesleri anında taklit etme yeteneğine sahip. Bazen öğrendiği kelimelerin yerlerini değiştirerek bir şeyler söylüyor. Papağanım, 'Erdoğan Başkan, Erdoğan ölmez vatan bölünmez' diyor. Şehit kelimesi söylemesi için çok uğraştım ama söylemedi. Besmele çekiyor, Fatiha Suresi'nden bölümler okuyor, hanımımın ismi Kıymet, 'Kıymet Anne, Zihni Baba' diyor bazen de telefon sesleri çıkarıyor. Hatta telefon zil sesim ona ait. Ayrıca Paşa, çok hassas, evden ayrılacağımız zaman çok üzülüyor, hatta stres yapıp hasta olabiliyor. Paşa çevreden gelenlerin de dikkatini çekiyor. Duyanlar paşayı ziyaret edip fıstık veriyor. Onun konuşmasını dinlemek için saatlerce bekliyor. Paşa papağan kendini kaşıtmayı da çok seviyor" dedi.

'Paşa' isimli papağan, besmele çekip Fatiha Suresi'nin bazı bölümlerini okuyor

"ONSUZ EV ÇOK ISSIZ"

Kıymet Ayaz ise Paşa'yı çok sevdiklerini anlatarak, "O bizim evladımız yerinde, yaklaşık 10 senedir bizimle yaşıyor. Şimdi eğitim amaçlı bir yere gönderdik, sanki evden cenaze çıkmış gibi, ilk günden onu çok özledik. Paşamız çocuklarla ayrı ilgileniyor. Onları takip edip taklitlerini yapıyor, oyunlar oynamak istiyor. Allah eksikliğini vermesin. Onsuz ev çok ıssız" diye konuştu.

'Paşa' isimli papağan, besmele çekip Fatiha Suresi'nin bazı bölümlerini okuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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