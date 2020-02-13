Papa Francis'ten din adamı sıkıntısı yaşanan yerlerde evli erkeklerin rahip olabilmesi teklifine ret

13.02.2020 07:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:30

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Afrika kıtası ve Amazonlar gibi din adamı sıkıntısı çekilen uzak bölgelerde evli erkeklerin rahip olarak görev yapmasının önünü açacak teklifi reddetti.



83 yaşındaki Papa daha önceki açıklamalarında söz konusu bölgelere atanacak rahiplerin yalnız kalmamaları için evlenmelerine izin verilebileceğini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle