Papa Francis, 4 günlük tarihi Irak ziyaretini tamamladı
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Papa Francis, 4 günlük tarihi Irak ziyaretini tamamladı

08.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:18
Papa Francis, 4 günlük tarihi Irak ziyaretini tamamladı

Katolliklerin Ruhani lideri Papa Francis, 4 gün süren tarihi Irak ziyaretini tamamlayarak başkent Bağdat'tan ayrıldı.

Katolliklerin Ruhani lideri Papa Francis, 4 gün süren tarihi Irak ziyaretini tamamlayarak başkent Bağdat'tan ayrıldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 4 gün süren tarihi Irak ziyaretini tamamladı. Kendisini bekleyen uçakla Bağdat'tan ayrıldı. 5 Mart'ta başkent Bağdat'ta gelen Papa Francis, burada resmi temaslarda bulunduktan sonra Zikar vilayetindeki antik Ur kentine giderek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Papa ziyaretinin üçüncü gününde Erbil kentine giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü.

KARDEŞİZ MESAJI VERDİ

Erbil'deki resmi temaslarının ardından Musul'a giden Papa Francis, Hristiyanların çoğunlukta olduğu Karakuş bölgesini ziyaret etti ve Immaculate Conception Kilisesi'nde yaptığı konuşmada, "Buradaki varlığınız, güzelliğin tek renkli olmadığını, çeşitlilik ve farklılıkla öne çıktığını hatırlatıyor. Size baktığımda, Karakuş halkının kültürel ve dini çeşitliliğini görebiliyorum ve bu, tüm bu bölgenin geleceğe sunduğu güzelliği gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ERBİL'DE STADYUMDA AYİNİ YÖNETTİ

Musul ziyaretini de tamamlayan Papa Francis, üçüncü günün sonunda Erbil kentindeki Franso Hariri Stadyumu'nda farklı din ve etnik gruplardan 10 bin kişinin de katılımıyla ayini yönetti. Papa ayinde yaptığı konuşmada, "İsa Mesih, insanlık talep ediyor. Dürüst ve temiz olun, savaşma hırsından uzak durun. Tüm halklar kardeştir. Yanlışların önüne geçilmeli" dedi.


Papa Francis, 4 günlük tarihi Irak ziyaretini tamamladı
Papa Francis, 4 günlük tarihi Irak ziyaretini tamamladı
Papa Francis, 4 günlük tarihi Irak ziyaretini tamamladı
Papa Francis, 4 günlük tarihi Irak ziyaretini tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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