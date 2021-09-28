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Pantene Altın Kelebek'te oylama heyecanı başladı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Pantene Altın Kelebek'te oylama heyecanı başladı

40 KATEGORİDE40 KATEGORİDEOY KULLANABİLİRSİNİZUzun aranın ardından 5 Aralık gecesi bir araya geleceğiz ve ödül törenini gerçekleştireceğiz.

40 KATEGORİDE40 KATEGORİDEOY KULLANABİLİRSİNİZ

Uzun aranın ardından 5 Aralık gecesi bir araya geleceğiz ve ödül törenini gerçekleştireceğiz. Bugün itibarıyla, www.pantenealtinkelebekodulleri.com sitesine girerek 40 kategoride oy kullanabilirsiniz. Kategorilerde aday çokluğu dikkatinizi çekebilir, şaşırmayın. Son 1-1,5 sene içinde eser üreten herkesi aday listesine koymaya çalıştık.

5 Aralık'ta düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nin sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel yapacak.

İKİNCİ TURDA HEYECAN ARTACAK

İlk tur oylamadan sonra ikinci ve son oylamaya geçilecek. Aday sayısı da her kategoride 10'a düşecek. Heyecan ikinci turda daha da artacak. Türkiye'nin en güvenilir isimlerinin yer aldığı bir 'Pantene Altın Kelebek Jürisi' oluşturduk. İkinci tur oylamanın sonunda o isimler devreye girecek ve kategoriler için oy kullanacak.

AÇILIŞ ŞOVU DEMET'TEN

Pantene Altın Kelebek gecesinin açılış şovu da büyük ses getirecek. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in sergileyeceği şov, uzun süre konuşulacak. Türkiye'nin en başarılı sanatçıları da o gece sahnede şarkılar söyleyecek.

PANTENE ALTIN KELEBEK'İN DETAYLARINI ORKUN ÜN YAZDI...

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