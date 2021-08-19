Pano yandı, 7 daire elektriksiz kaldı
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Pano yandı, 7 daire elektriksiz kaldı

Pano yandı, 7 daire elektriksiz kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Pano ve kablolar kullanılamaz hale gelirken, 7 daire ise elektriksiz kaldı.

Olay, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yasa sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye, binanın elektrik panosunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü. Yangın sebebiyle elektrik panosu kullanılamaz hale gelirken, binadaki 7 dairenin de elektriği kesildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Pano yandı, 7 daire elektriksiz kaldı
Pano yandı, 7 daire elektriksiz kaldı
Pano yandı, 7 daire elektriksiz kaldı
Pano yandı, 7 daire elektriksiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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