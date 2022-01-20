Rüzgarın etkisiyle çatıdan aşağı uçan 10 kiloluk taş, yoldan geçen kadını canından etti

Mersin'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri için binanın terasına asılan pankarta bağlı 10 kiloluk taş, rüzgarın etkisiyle yoldan geçen kadının başına düştü. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, evine doğru yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın başına, önceki gün ilçede yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri için bir ucu üç katlı binanın terasına bağlanan pankartın bağlı olduğu taş düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralan Altınkaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurhayat Altınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, pankart ise bulunduğu yerden indirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri