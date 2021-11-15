Pani puri nedir? Nasıl yapılır? Masterchef pani puri tarifi?

Hintlilerin ilginç yemeklerinden biri de pani puri. Merak edilen ve araştırılan masterchef pani purinin nasıl yapıldığını haberin devamında bulabilirsiniz. Pani puri nedir? Pani puri nasıl yapılır? Masterchef pani puri tarifi?

PANİ PURİ NEDİR?

Panipuri veya fuchka fhuchka veya gupchup veya golgappa veya Pani ke Patake, Hindistan alt kıtasında ortaya çıkan bir atıştırmalık türüdür ve Hint alt kıtasındaki en yaygın sokak yemeklerinden biridir.

PANİ PURİ NASIL YAPILIR?

Pani (hamuru) için;

1 su bardağı irmik

1 tatlı kaşığı un

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Puri (püresi) için;

1 su bardağı nohut ( 8 saat ıslatılmış ve haşlanmış)

1 orta boy patates (haşlanmış)

1 çay kaşığı pulbiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Tuz

İsteğe göre karabiber

Üzeri için;

Küçük küçük doğranmış kırmızı soğan

İnce ince kıyılmış çeyrek demet maydanoz

PANİ PURİ TARİFİ?

İlk önce hamur için irmik un tuz ve suyu uygun bir kaba alıp ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurulur.

Daha sonra üzerini örtüp 15 20 dk dinlendirilir.

Hamur dinlenirken nohut ve patates haşlanmak için ocağa koyulur.

Dinlenen hamur ince bir şekilde açılması için tezgah ve oklava hamura yapışmaması için yağlanır ve küçük bir kapta az bir yağ alınır.

İnce bir şekilde açılır, lakin kağıt gibi çok ince olmaması gerekir.

Bütün hamur bu şekil yapılıp bir tabağa dizilir ve üzeri kurumaması için örtülür.

Kızartmak için uygun bir kaba bol sıvı yağ koyulur ve kızartılır.

Kızarmış yağa şekillendirilen hamur kızgın yağa koyulur süzgeçli kepçe ile yanlarına değerek kızartılır.

Hamur şişince diğer tarafını da kızartılır.

Soğumaya bırakılır, haşlanmış patates ve nohut püre yapılır ve baharatları koyulup iyice karıştırılır.

Püre hazır pani de hazır üzeri için de soğan ve maydanoz ince ince kıyılır, lakin birbirine karıştırılmaması gerekir.

Soğuyan paninin parmakla üstü delindikten sonra puri içine doldurulur ve üzerine soğan ve maydanozu serpilir.

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