Pandemiye İnat; Işıl Işıl
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Pandemiye İnat; Işıl Işıl

Pandemiye İnat; Işıl Işıl
Habermetre - Haberler | Toplum

Sanatçı Işıl Özgentürk'ün "Pandemiye İnat; Işıl Işıl" fotoğraf sergisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Işıl Özgentürk'ün "Pandemiye İnat; Işıl Işıl" fotoğraf sergisi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Dünyanın farklı yerlerinden alınan 3 boyutlu objelerin cep telefonu ve ışık tekniği kullanılarak farklı tarzda yorumlanmasıyla çekilen fotoğraflardan oluşan sergi büyük ilgi çekti.

Yazar, film yönetmeni ve köşe yazarı Işıl Özgentürk'ün "Pandemiye İnat; Işıl Işıl" fotoğraf sergisi Kültürpark İzmir Sanat Galerisi'nde açıldı. Dünyanın birçok yerinden hatıra olarak satın aldığı, 3 boyutlu objeleri cep telefonu ve ışık tekniği kullanarak fotoğraflayan Işıl Özgentürk, "Film çektim, sokak tiyatrosu yaptım, Cumhuriyet Gazetesi'nde 40 yıldır yazarım ilk defa bir sergi açıyorum çok heyecanlıyım. Fotoğraf makinesinden korkan biriydim. Pandemide evdeki objelerin fotoğraflarını çektim. Bu arada fotoğraf sanatçısı arkadaşlarım soruyor 'Işıl nasıl çekiyorsun fotoğrafları hangi ışık tekniği kullanıyorsun' diye tabi ben uyduruk bir telefonla çektiğimi söylemiyorum sırrım var diyorum. İlk sergim ve ilk defa sergileniyor. Bu yoğun ilgi ve destekleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Serginin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nilay Kökkılınç ise şunları kaydetti: "Gerçek tanımını hangi sözlükte olursa olsun asla bulamayacağınız sanat; öz itibariyle toplumlara bir ışık kaynağı olduğu kadar, yeri geldiğinde her türlü baskıya karşı bir başkaldırıdır. İnsan ruhunun derinliklerine hitap etmek suretiyle bireyi özgürleştiren, ona farklı bir bilincin yanı sıra yaşama sevinci ve kültürü sunan yapısı ile sanat, hayata farklı bir pencereden bakmanın simgesidir. İşte bu anlayış doğrultusunda hareket eden sanatçının yüreğinde filizlenen her anlatım, bizlere çeşitli yollar ile ulaşmakta, bizlerle bütünleşmektedir. Bu noktada sanatçı kişiliği ve eserleriyle gurur duyduğumuz Işıl Özgentürk'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer adına teşekkür ederiz. "

29 adet fotoğraf ve objeden oluşan "Pandemiye İnat; Işıl Işıl Fotoğraf Sergisi" 5 Ağustos'a kadar hafta içi ve cumartesi günleri 09. 00-17. 30, pazar günleri ise 10. 00-17. 30 saatleri arasında Kültürpark İzmir Sanat'ta ziyaret edilebilir.

Kaynak: Habermetre

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