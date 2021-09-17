'Pandeminin Çizgileri sergisi Eskişehir'de billboardlarda! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Pandeminin Çizgileri sergisi Eskişehir'de billboardlarda!

Bültenler - Haberler | Güncel
'Pandeminin Çizgileri sergisi Eskişehir'de billboardlarda!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasına katılan çizerlerin eserleriyle oluşturulan özel bir seçkiyi, Türkiye'de bir ilke imza atarak şehir merkezindeki billboardlarda, açık havada sergileyecek.

37 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan "Pandeminin Çizgileri" adlı Covid-19 sergisi, açık havada Eskişehirli sanatseverlerle buluşuyor. Yarışmanın bu yılki konusu, pandemide dünyanın yaşadığı sorunlar. Aydın Doğan Vakfı'nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle uzun yıllardır düzenlediği Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin karikatürlerden oluşan seçki, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin sayesinde Eskişehir kent merkezindeki billboardlarda yer alacak ve açık havada sergilenen ilk karikatür sergisi olma özelliğini taşıyacak.

Ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçıları, sergide paylaştıkları çalışmalarında sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konulara dikkat çekiyorlar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Doğan Vakfı'nın işbirliği ile düzenlenen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine odaklanan açık hava sergisi, 20 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Eskişehir'de "Ulus Anıtı" çevresindeki billboardlarda ziyaret edilebilecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici
Magazin Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Stefan Kuntz Fatih Terim
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Acun Ilıcalı Fahrettin Koca Hande Erçel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Pandeminin Çizgileri sergisi Eskişehir'de billboardlarda! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:37:20. #1.12#