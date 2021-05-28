"Pandeminin Çizgileri" Sergisi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde
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"Pandeminin Çizgileri" Sergisi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde

'Pandeminin Çizgileri' Sergisi, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde
Bültenler - Haberler | Güncel

37 yıldır düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan çizerlerin katkısıyla oluşturulan "Pandeminin Çizgileri" adlı Covid-19 sergisi, 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Aydın Doğan Vakfı'nın, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür ile yayma hedefiyle düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan karikatüristlerin çizdiği Covid-19 karikatürleri "Pandeminin Çizgileri" adıyla bir sergiye dönüştü. Pek çok yerde ziyarete açılan sergi şimdi de İstanbul'un yeni çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul kapsamında 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluşuyor.

"Pandeminin Çizgileri" sergisinde, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisine dikkat çekmek adına yapılan çağrıda, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan karikatür sanatçılarının eserleri yer alıyor. Sanatçılar bu çalışmalarında sosyal mesafe, hijyen, izolasyon, maske kullanımı gibi güncel konulara dikkat çekiyorlar.

Kaynak: Bültenler

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