Pandemide yerli anakart ve endüstriyel bilgisayar üretti
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Pandemide yerli anakart ve endüstriyel bilgisayar üretti

İhlas Haber Ajansı / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ - Haberler | Güncel

- Pandemide yerli anakart ve endüstriyel bilgisayar üretti İzmir'in Tire ilçesinde cep telefonu satış ve teknik servis mağazası işletmeciliği yapan Kadir Kaplan, pandemi döneminde eve kapanmasını fırsat bilerek kendi ürettiği yerli anakart ile aynı zamanda telsiz görevi gören endüstriyel...

- Pandemide yerli anakart ve endüstriyel bilgisayar üretti

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde cep telefonu satış ve teknik servis mağazası işletmeciliği yapan Kadir Kaplan, pandemi döneminde eve kapanmasını fırsat bilerek kendi ürettiği yerli anakart ile aynı zamanda telsiz görevi gören endüstriyel bilgisayar üretti.

İzmirli Kadir Kaplan, Tire ilçesinde cep telefonu satış ve teknik servis mağazası işletmeciliği yapıyordu. Pandemi döneminde eve kapanan Kaplan, yerli anakart ile aynı zamanda telsiz görevi gören endüstriyel bilgisayar üretti. Türkiye'de henüz üretimi olmayan anakart için aylar önce çalışmalarını yapan Kaplan çizimlerini tamamladığı anakartı İstanbul'da bir PCB şirketine bastırdı. Anakartı tamamlayan Tireli mucit, ardından dış kasa tasarımını yine Tireli makine mühendisliği öğrencisi Yiğitcan Sağlam ile birlikte yaptı. Kaplan, "Pandemi döneminde özellikle tam kapanmaya girince kendimi bu işe verdim. Maalesef bizim yerli bir anakartımız yok. 'Neden olmasın?' dedim ve bir anakart çizip İstanbul'da bir PCB firmasına bastırdım. Ardından bu anakart ile endüstriyel bir bilgisayar yapmaya çalıştım. Şimdiden dört fabrikadan sipariş geldi. Bunu endüstriyel bilgisayar olarak tasarladık. Askeri alanda, fabrikalarda kullanılabilir. Kendi arasında haberleşme sistemi var. Aynı bilgisayardan başka bir adet daha olduğunda kendi aralarında kablo gerekmeksizin haberleşme yapabiliyor. Yüzde 70 yerli kendi imalatım olan bir ürün. Ancak sadece işlemci ve ekran yerli değil. İnşallah kısa sürede bunun dokunmatik olanını yapacağım" dedi.

Pandemide yerli anakart ve endüstriyel bilgisayar üretti
Pandemide yerli anakart ve endüstriyel bilgisayar üretti
Pandemide yerli anakart ve endüstriyel bilgisayar üretti
Pandemide yerli anakart ve endüstriyel bilgisayar üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ

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