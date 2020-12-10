Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor

10.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:21
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor

Erzurum'da kahvehane sahibi vatandaş sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor.

Erzurum'da kahvehane sahibi vatandaş sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor. Kahvehanelerin kapalı olmasından dolayı müşteriler bu hizmete yoğun ilgi gösteriyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan yeni tedbirlerde kahvehanelerin faaliyetlerine ara verildi. Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinde pandemiyi fırsata çeviren 52 yaşındaki çaycı Selami Kılıç da, sokağa dev bir semaver kurdu. Kahvehanelerin kapalı olmasından dolayı çay içmek isteyenleri mağdur etmemek isteyen Kılıç, müşterilere paket bardak çay servisi yapmaya başladı. Kahvehanede oturamayan vatandaşlar ise paket bardak çaylarını alarak keyfini çıkarırken, dev semaverden çay servisi yapan Kılıç, tedbirlere uyarak yevmiyesini kurtarmayı hedefliyor.

Pandemide böyle bir şey yapmanın aklına geldiğini söyleyen Kılıç, "Pandemiden dolayı kahveler kapanınca bizde böyle bir yöntem bulduk. Vatandaşa hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, "Oturma yok, ayakta çay veriyorlar güzel bir durum. Kahveler kapalı biz de dışarıda çay içmeye çalışıyoruz" dediler.

(Özge Bozo - Şahap Gürler/İHA)

Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor
Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Zorluoğlu, paket servis yapan işletmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak esnafa destek verdi
Başkan Zorluoğlu, paket servis yapan işletmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak esnafa destek verdi
Sokak kısıtlamasında 'paket servis' yoğunluğu
Sokak kısıtlamasında 'paket servis' yoğunluğu
Erzurum'da kahveler kapanınca, semaverler sokağa kuruldu
Erzurum'da kahveler kapanınca, semaverler sokağa kuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Perihan Savaş Sermiyan Midyat
Spor Sörloth Pierre Webo Şenol Güneş Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemide sokağa kurduğu dev semaverle müşterilere paket çay servisi yapıyor - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 09:29:27. #1.15#
title