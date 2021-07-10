Pandemide sıkılan kadınlar matinede kurtlarını döktü

Pandemide sıkılan kadınlar matinede kurtlarını döktü Dünyayı kasıp kavuran korona virüs nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır evlere mahkum olan kadınlar, düzenlenen korona virüse veda matinesinde kurtlarını döktü.

Pandemide sıkılan kadınlar matinede kurtlarını döktü

GAZİANTEP - Dünyayı kasıp kavuran korona virüs nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır evlere mahkum olan kadınlar, düzenlenen korona virüse veda matinesinde kurtlarını döktü. Pandemi nedeniyle aylardır evlerinde sıkılan, bunalan kadınlardan bazıları kucağında çocuğuyla halay çekerek, kimi ise ayağındaki ayakkabıyı çıkararak, stres attı.

Yaklaşık 1.5 yıldır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve Gaziantep'te de uygulanan bir dizi yasak ve sokak kısıtlamalardan en çok mağdur gruplar arasında yer alan ev hanımları ile öğretmenler, düzenlenen korona virüse veda matinesinde bir araya geldi. Aylardır, evlerinden dışarı çıkamayan, kısıtlamalar ile birlikte evde kalan eşi, çocukları ve anne babalarıyla gece gündüz ilgilenmek zorunda kalan kadınlar, yoğun geçirdikleri pandemi sürecinin stresini ve sıkıntılarını düzenlenen matinede attı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde güzellik uzmanı Meliha Keleş tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kadınlar matinesine Nurdağı'nda yaşayan kadınların yanı sıra, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ve Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki ev kadınları ve öğretmenler de katıldı. Korona virüs aşısının yaygınlaşması ile birlikte kalkan yasaklarının ardından normal hayata dönen kadınlar, 1.5 yıldır biriken stres ve sıkıntılarını göbek atarak, halay çekerek attı.

Kucağında çocuğu ile halay çekti

Matinede bazı kadınlar maskeleri ile piste çıkarken, bazıları ise kucağında çocuğu ile halay çekti. Kimi kadınlar ise ayakkabısız çıktığı pistte saatlerce göbek atıp, halay çekti.

Organizasyonu gerçekleştiren Meliha Keleş, pandemi nedeniyle aylarca evlerinde bunalan ve sıkılan kadınlara moral olması ve yeniden kadınların sosyalleşmesini sağlayabilmek amacıyla geceyi düzenlediğini kaydetti. Sosyal mesafe ve maske gibi kurallara da uyulan bir matine düzenlemek istediğini de hatırlatan Keleş, aylardır evlerinde olan kadınların gecede yeniden bir nefes alabildiğini ve yeni yeni arkadaşlar tanıma fırsatı da bulduğunu kaydetti.

Kadınlar ise çok eğlendiklerini belirterek, organizatör Meliha Keleş'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk