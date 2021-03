Pandemi sürecinde kontakt lens ve gözlük kullanıcıları için önemli ipuçları

1. Pandemi sürecinde kontakt lens kullanmak güvenlidir. Kontakt lens kullanımıyla, koronavirüsle enfekte olma riskinde artış olduğunu gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Tüm standart koruyucu önlemler ve kullanım talimatları doğru şekilde uygulandığında, kontakt lens (yumuşak veya sert) görme kusurlarının düzeltilmesi için kullanılan güvenli bir araçtır.

Kontakt lens kullanıcılarının kullanmayanlara oranla daha sık gözüne dokunduğunu gösteren bir kanıt literatürde bulunmuyor. Hatta göz sağlığı uzmanları hastalarını pandemi öncesinde de genellikle gözlerine dokunmaktan ve ovalamaktan kaçınmaları yönünde uyardıkları için kanıtlar tam tersini gösteriyor. Dünyanın her yerinde göz sağlığı uzmanları, kontakt lens kullanıcılarını her zaman ve her koşulda hijyen konusunda bilgilendiriyor ve uyarıyor. Sonuç olarak, pek çok kontakt lens kullanıcısı hijyen alışkanlığı geliştirdiği için pandemi sürecinde göz bakımında en dikkatli grup olacaklardır.

2. Kontakt lens kullanıyorsanız ve gözlerinizde herhangi bir sağlık problemi yoksa, pandemi sırasında kontakt lens kullanmaya devam edebilirsiniz, gözlüğe geçiş yapmanıza gerek yoktur. Kontakt lensler net ve geniş görüş alanı sağlarlar. Bununla birlikte, birçok kontakt lens kullanıcısının acil durumlar için kullandığı bir gözlüğü vardır. Bu durumdaki bireylerin gözlüğe geçmeleri görüş kalitelerini etkileyebilir ve çerçeveyi düzeltmek için sık sık suratlarına dokunmalarına sebep olabilir. Maskeyle birlikte gözlük takmak gözlük camlarının buğulanmasına sebep olur, bu da gözlüklerin daha sık temizlenmesini gerektirebilir.

3. Hastalık durumunda, kontakt lens kullanıyorsanız iyileşene kadar gözlük kullanın. Bu durum sadece Covid-19 şüphesi veya semptomları için değil, konjonktivit veya diğer kırmızı göz yapan nedenlere bağlı semptomlar için de geçerlidir. Kontakt lens kullanıcılarının iyi bir görüşe sahip olmaları, kontakt lenslerinin rahat olması ve gözlerinin beyaz kalması önemlidir. Eğer kontakt lensiniz bu koşullardan birini veya daha fazlasını karşılamıyorsa, lens kullanmaya ara vermeli ve mutlaka bir göz sağlığı uzmanına danışmalı ve önerilerini dikkatle uygulamalısınız.

Koronavirüs gibi viral solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konan hastalar da derhal lens kullanımına ara vermelidir. Çünkü bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte bakteriyel bir enfeksiyon gelişme olasılığı da artar. Bu durum, mikrobiyal keratit (tedavi edilmezse körlüğe neden olabilen bir göz hastalığı) gibi göz problemlerine zemin hazırlayabilir.

4. Genel olarak enfeksiyonlardan bahsedersek, günlük kullan-at lensler daha az enfeksiyon riski oluşturdukları için daha güvenlidir. Bununla birlikte, herhangi bir kontakt lens türünün diğerinden daha iyi ve güvenli olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmuyor.

5. Kontakt lens kullanıyorsanız, lenslerinizi çıkardıktan hemen sonra lens solüsyonuyla temizleyin. Günlük kullan-at lens kullanıyorsanız, kullandıktan sonra atmanız yeterlidir.

6. Gözlük kullanıyorsanız, gözlüklerinizi günde üç ya da dört kez su ve sabunla yıkayın. Hijyen, özellikle pandemi döneminde çok önemli bir konu. Bu dönemde, arada sırada kullanılan gözlüklerin ve okuma gözlüklerinin temizliğine özen gösterilmelidir. Bu gözlükler sürekli kullanılmadıkları için özellikle pandemi sürecinde hijyen koşullarına daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Bu süreçte gözlükler, düzgün bir şekilde muhafaza edilmeli ve asla kirli yüzeylerde bırakılmamalıdır.

Prof. Dr. Christina Grupcheva'dan pandemi sürecine özel kontakt lens kullanım kılavuzu

• Kontakt lenslerinizi takmadan ve çıkarmadan önce ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın. Sabun ve suyla dikkatli ve derinlemesine yıkama en iyi el hijyeni uygulamasıdır ve kontakt lens kullanımına mutlaka dahil edilmelidir.

• Temiz bir kontakt lens kutusu kullanın ve her ay değiştirdiğinize emin olun.

• Taze ve çok amaçlı kontakt lens solüsyonu kullanın ve lenslerinizi talimatlarına uygun saklayın.

• Lensi işaret parmağınızın ucuyla göz kapağınıza temas ettirmeden doğrudan göz yüzeyine uygulayın.

• Herhangi bir enfeksiyonun bulaşma olasılığını önlemek için lensi temiz bir peçeteye sararak atın.

• Kontakt lenslerin kullanım ömrü ile ilgili ambalaj üzerindeki tavsiyelere harfiyen uyun.

• Göz hekiminize danışarak, mümkünse günlük kullan-at lens kullanın.

• Eğer lens temiz olmayan bir yüzeye düşürülürse, günlük kullan-at lens ise derhal atın veya yeniden kullanılabilir lens ise en az dört saat solüsyonda bekleterek dezenfekte edin.

• Lens kullanımı ve bakımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa mutlaka bir göz hekimine danışın.