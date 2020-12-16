Pandemi sürecinde ekonomi değerlendirildi
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Pandemi sürecinde ekonomi değerlendirildi

16.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:01
Pandemi sürecinde ekonomi değerlendirildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO), pandemi süresince ekonomik konuları ve Eskişehir'in gelişimini sağlayacak projeleri istişare etmek için bir araya geldi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO), pandemi süresince ekonomik konuları ve Eskişehir'in gelişimini sağlayacak projeleri istişare etmek için bir araya geldi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Albayrak ve Ömer Benli, ETO Başkanı Metin Güler ile istişare toplantısında buluştu.

Sürdürülebilir bir şehir ekonomisi için sorunları ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin ortaya konması gerektiğine işaret eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bu çözüm önerileri taleplerimizin belirlenmesi açısından çok önemli. Zor bir süreçten geçtiğimiz unutmamak ve buna ilişkin yapılabilecekleri iyi değerlendirmek zorundayız. Eskişehir için stratejik ve lojistik projeleri Ticaret Odamız ile görüşüyoruz. Eskişehir ihracat performansı ve ihracatın rotası belirlemede işbirliklerine açığız" dedi

Görüşmede Covid-19 salgınının Oda üyelerine ve şehir ekonomisine etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran ETO Başkanı Metin Güler ise COVID-19 önlemleri kapsamında işletmeleri geçici olarak kapatılan ya da kısıtlanan işletmeler için mücbir sebep ilan edilmesi gerektiğini hatırlattı. Güler, "Şehrimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ve bunlara yönelik çözüm önerileri belirlemek çok önemli" dedi. - ESKİŞEHİR

Pandemi sürecinde ekonomi değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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