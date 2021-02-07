Pandemi süreci Darıca'nın nüfusunu arttırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pandemi süreci Darıca'nın nüfusunu arttırdı

07.02.2021 10:20 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:24
Pandemi süreci Darıca'nın nüfusunu arttırdı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinin nüfusu, bir önceki yıla göre yaklaşık 8 bin kişi artış göstererek 2020 yılında 214 bin 796 oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinin nüfusu, bir önceki yıla göre yaklaşık 8 bin kişi artış göstererek 2020 yılında 214 bin 796 oldu. Kaymakam Yüksel Kara, pandemide insanların bahçeli ve müstakil evlere yöneldiğini belirterek, "Pandemiden dolayı bu tür evlerin tercih edilmesi daha da arttı. Bu kapsamda da Darıca dışarıdan gelen insanlara ev sahipliği yapıyor" dedi.

Kocaeli'nin Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ilçelerinden Darıca'nın nüfusu bir öndeki yıla göre artış gösterdi. 2019 yılında 207 bin olan nüfus, yaklaşık 8 bin artış göstererek 214 bin 796 oldu. Pandemi sürecinde bahçeli, müstakil ve az katlı evlerin yoğun olduğu ilçe büyükşehirlerde yaşayanların tercihi olurken, bu bölgede kendilerini daha izole hissettiklerini söyledi.

"DARICA DIŞARIDAN GELEN İNSANLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"Yaşanan nüfus artışının nedenlerinden birinin pandemi olduğunu belirten Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Darıca nüfusu 214 bin 796 oldu. Bir önceki yıl ile karşılaştırdığımız zaman, 2019 yılındaki nüfusumuz 207 bindi. Dolayısıyla 8 bine yakın bir nüfus artışının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu anlamda Darıca her dönem ciddi nüfus artışına sahip. Bu seneki artışın sebeplerinden biri de koronavirüs. Burada iki katlı genellikle bahçeli evler çok yaygın. Dolayısıyla pandemiden dolayı bu tür evlerin tercih edilmesi daha da arttı bu kapsamda da Darıca dışarıdan gelen insanlara ev sahipliği yapıyor. Bu durum da nüfus artışına neden oldu" dedi.

- Darıcakocaeli
Pandemi süreci Darıca'nın nüfusunu arttırdı
Pandemi süreci Darıca'nın nüfusunu arttırdı
Pandemi süreci Darıca'nın nüfusunu arttırdı
Pandemi süreci Darıca'nın nüfusunu arttırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Feyza Aktan İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Derbi Körfez Kocaeli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi süreci Darıca'nın nüfusunu arttırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 10:25:01. #1.15#
title