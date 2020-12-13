Pandemi süreci bungalov evlere ilgiyi arttırdı
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Pandemi süreci bungalov evlere ilgiyi arttırdı

13.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:16
Pandemi süreci bungalov evlere ilgiyi arttırdı

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Yaylapazarı köyünde bulunan Zeyve pazarı mesire alanındaki bungalov evler pandemi döneminde ilgi görüyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Yaylapazarı köyünde bulunan Zeyve pazarı mesire alanındaki bungalov evler pandemi döneminde ilgi görüyor.

Toros Dağları'nın zirvesinde bulunan ve 500 yıllık tarihe sahip olduğu bilinen Zeyve pazarı mesire alanı, doğası ve akarsularıyla görenleri mest ediyor. Birçok vatandaş, pandemi sürecinde ailesiyle birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını buradaki bungalov evlerde geçiriyor.

Hafta sonunu geçirmek için burayı tercih ettiklerini belirten Kağan ve Ayşe Çetin çifti, "Burası doğa ile iç içe ve çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz. Fotoğraf çekilebilecek çok güzel yerler var. Doğayı seviyorsanız, fotoğraf çekmeyi seviyorsanız kesinlikle buraya gelmelisiniz. Çok güzel bir hafta sonu aktivitesi oldu bizim için" dedi.

Tatil köyü işletmecisi Ayşe Şengül, sokağa çıkma kısıtlamasını bungalov evlerde tatil yaparak geçiren ailelere doğal üretilen ürünler eşliğinde güzel bir hafta sonu geçirme fırsatı sunduklarını söyledi. Şengül, "Köyümüz bir tek bungalov evlerden oluşmuyor. Bungalov evlerimizde restoran ve spor alanlarımız, kamping alanımız da bulunuyor. Misafirlerimiz isterse spor da yapabiliyorlar sabah erken uyanıp. Hem pikniklerini yapabiliyorlar hem de mangal yakabiliyorlar. Şu an ortak kullanım alanlarımız pandemi nedeniyle kapalıdır. Çünkü bungalovlar tek yani ayrı ayrı, kişiye özeldir. Burada korona virüsten korkmasınlar. Burada insanların bir araya geleceği ortak bir kullanım alanı yok. Her şey kişisel ve özeldir. Pandemi dolayısı ile de bugünlerde bungalov evlerine vatandaşların ilgisi artmaya başladı" diye konuştu.

Tatil köyünde karavan alanı, spor aletleri alanı, piknik alanı, sebze bahçesi, inek, keçi, eşek, bıldırcın ve tavuklardan oluşan çiftlikte bulunuyor. Yaklaşık 500 metre mesafeden çıkan kaynak suyunun oluşturduğu dere tatil köyünün kenarından akarken, hoş bir görüntü de oluşturuyor. Yorgun geldikleri tatil köyünden dinlenmiş olarak ayrılanlar doğal ürünlerin yer aldığı pazardan alışveriş yaparak evlerine dönüyorlar. - KARAMAN

Pandemi süreci bungalov evlere ilgiyi arttırdı
Pandemi süreci bungalov evlere ilgiyi arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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