KAYSERİ-Pandemi servisinde çalışan hemşire Emeklerimizi lütfen yok etmesinler
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KAYSERİ-Pandemi servisinde çalışan hemşire Emeklerimizi lütfen yok etmesinler

07.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:45

Pandemi servisinde çalışan hemşire: Emeklerimizi lütfen yok etmesinlerKAYSERİ Şehir Hastanesi'nde pandemi servisinde hemşire olarak görev yapan Nurcan Koçak (48), insanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını isteyerek, "Biz çok büyük emek verdik.

Pandemi servisinde çalışan hemşire: Emeklerimizi lütfen yok etmesinler

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde pandemi servisinde hemşire olarak görev yapan Nurcan Koçak (48), insanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını isteyerek, "Biz çok büyük emek verdik. Ailelerimizden ve sağlığımızdan fedakarlık ettik. Emeklerimizi lütfen yok etmesinler" dedi.

Kayseri'de 2 çocuk annesi Nurcan Koçak, geçen yıl mart ayında başlayan koronavirüs salgınının ardından Şehir Hastanesi'nin pandemi servisinde görev yapmaya başladı. Yaklaşık bir yıldır pandemi servisinde hastalara şifa olmaya çalışan Koçak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaşadığı süreci DHA'ya anlattı. Çok zor şartlar altında çalıştıklarını söyleyen Koçak, "Enfeksiyon servisine zengin, fakir, kimsesiz, her türlü virüse yakalanmış vatandaşımız geldi. Hastalar ve bizler açısından zor bir dönem geçti. Psikolojik olarak yıprananlar oldu. Bazı insanlar 'hastalık kaparım' diye bizimle asansöre bile binmek istemedi. Kadın olmak aslında Allah'ın lütfu. Çok zor bir süreç. Hem çalışan bayan, anne, eş ve evlat olmak çok zor bir durum. Eve gittiğimizde bitmiş halde oluyoruz. Eşimde sağlık görevlisi. O nedenle birbirimizi çok iyi anlayabiliyor, destekliyoruz. Hastaların tedavisi başarılı olup taburcu ettiğimizde çok mutlu olduk. Onlarla güldük, onlarla ağladık" dedi.

Yaşanan süreçte vatandaşları uyaran Koçak, "İnsanlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar. Kısıtlama hafiflemiş olsa bile mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasınlar. Kayseri yüksek riskli iller arasında. Biz çok büyük emek verdik. Ailelerimizden ve sağlığımızdan fedakarlık ettik. Emeklerimizi lütfen yok etmesinler" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ-Pandemi servisinde çalışan hemşire Emeklerimizi lütfen yok etmesinler
KAYSERİ-Pandemi servisinde çalışan hemşire Emeklerimizi lütfen yok etmesinler
KAYSERİ-Pandemi servisinde çalışan hemşire Emeklerimizi lütfen yok etmesinler
KAYSERİ-Pandemi servisinde çalışan hemşire Emeklerimizi lütfen yok etmesinler
KAYSERİ-Pandemi servisinde çalışan hemşire Emeklerimizi lütfen yok etmesinler
KAYSERİ-Pandemi servisinde çalışan hemşire Emeklerimizi lütfen yok etmesinler
KAYSERİ-Pandemi servisinde çalışan hemşire Emeklerimizi lütfen yok etmesinler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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