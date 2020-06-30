Pandemi Potansiyeli Taşıyan Domuz Gribi Tespit Edildi!
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Pandemi Potansiyeli Taşıyan Domuz Gribi Tespit Edildi!

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile verilen mücadele pek çok kişiyi yormaya yetmişken yapılan çalışmalarda pandemi potansiyeli taşıyan domuz gribi keşfedildi.

Pandemi Potansiyeli Taşıyan Domuz Gribi Tespit Edildi!
30.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:35

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile verilen mücadele pek çok kişiyi yormaya yetmişken yapılan çalışmalarda pandemi potansiyeli taşıyan domuz gribi keşfedildi. Küresel ölçekte milyarlarca kişiyi tehdit eden bu yeni grip ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızda.

Bu arada evet, yine Çin'de.

Pandemi Potansiyeli Taşıyan Domuz Gribi Ölümcül mü?

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ya da kısaca PNAS isimli bilimsel akademik dergide yayınlanan yeni bir çalışmaya göre Çin'deki araştırmacılar küresel bir salgın riski taşıyan yeni bir domuz gribi türü keşfetti.

G4 olarak adlandırılan bu türün 2009 yılında pandemiye neden olan H1N1 suşundan türediği tespit edildi.

2011 yılından 2018 yılına kadar yapılan çalışmada Çin'de bulunan mezbahalardaki domuzlardan toplamda 30,000 örnek alındı ve bunların içerisinde 179 adet yeni domuz gribi türü bulundu. Buna karşın aralarında en yoğun olarak rastlanan tür, G4 olarak adlandırılan bu yeni tür olarak öne çıkıyor.

Araştırma kapsamında domuzlarla iç içe yaşayan işçilerin antikor testleri incelendi. Buna göre işçilerin yüzde 10,4 oranındaki kısmı bu grip ile halihazırda enfekte olmuş durumdaydı. Testler ve araştırmalar, genel nüfusun yüzde 4,4 oranındaki kısmının da G4 ile enfekte olduğunu işaret ediyor. Kötü haber ise mevsimsel grip maruziyetinden kaynaklanan bağışıklıkların bu türde koruma sağlamaması.

Yani yakın zamanda geçirdiğiniz mevsimsel gripten edinilen bağışıklık, bu gripten korunmanıza yardımcı olmuyor.

Virüs hayvandan insana geçiş aşamasını çoktan geride bırakmış olsa da insandan insana geçip geçemediğini sorusuna yanıt verebilmek adına bir kanıt bulunamadı. Öte taraftan araştırmacılar bu yeni türün başka bir salgına yol açacağından endişe duyuyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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