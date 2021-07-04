Pandemi normalleşmesinde sağlık çalışanları moral pikniğinde bir araya geldi

- Pandemi normalleşmesinde sağlık çalışanları moral pikniğinde bir araya geldi Korana Virüs tedbirlerinin kısmen kaldırılarak normalleşmeye geçilmesinin ardından biraz da olsa rahat bir nefes alan sağlık çalışanları Aksaray Valiliği ve Aksaray Aile Hekimleri Derneği tarafından organize edilen...

- Pandemi normalleşmesinde sağlık çalışanları moral pikniğinde bir araya geldi

AKSARAY - Korana Virüs tedbirlerinin kısmen kaldırılarak normalleşmeye geçilmesinin ardından biraz da olsa rahat bir nefes alan sağlık çalışanları Aksaray Valiliği ve Aksaray Aile Hekimleri Derneği tarafından organize edilen moral pikniğinde bir arayla geldi.

Korona Virüs önlemleri kapsamında Aksaray'da hemen her sektörde olduğu gibi sağlık alanında da etkin bir mücadele sergileyerek virüsle müdahalede etkin bir rol oynayan sağlık çalışanları pandemi yasaklarının kısmen kaldırılarak normalleşmeye dönüşün başlamasının ardından piknikte bir araya gelerek moral buldu. Aksaray'ın Hasandağı eteğinde bulunan Helvadere Köyü Helvadere Göletinde bir araya gelen sağlık çalışanlarına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'da katıldı. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kerim Yeşildağ, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Muammer Tüzün, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Şenol Atakan ve diğer daire müdürleri ile birlikte piknik etkinliğine katılan Vali Hamza Aydoğdu burada tüm sağlık çalışanlarının masasını ziyaret ederek sohbet etti. Bölgede piknik yapan vatandaşlarla da görüşen Vali Aydoğdu bedensel engelli özel bir kız çocuğuyla yakından ilgilenerek köfte ikram etti.

Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Sizi burada görmek mutlulukları en güzeli. Bundan 6 ay öce böyle bir gün hayal edemezdik. Gerçekten çok zor bir süreç yaşadık. Ama samimiyetle söylemem gerekiyor ki, doktorlarımız olmasaydı biz bu süreci böyle atlatamazdık. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Öyle bir süreç yaşadık ki, ilk başladığımda bazen annelerin, çocukların, babaların ümitsizlik içerisinde olduğu bir süreçti. Ama gerçekten çok büyük mücadelelerle bugünlere geldik. Biz bazen evlerimizde çocuklarımız, eşlerimiz, pandemi olduğunda onlara yaklaşmaktan korkarken aile hekimlerimiz, doktorlarımız her gün canlarını hiçe sayarak hastalarına baktılar. Eşlerinden, çocuklarından ayrı kalarak onlarla beraber hayata tutunmaya çalıştılar. Gerçekten kolay değil, biz il müdürümüz ve Şenol beyle dedik ki; 'Madem pandemi bitiyor, şöyle sağlık çalışanlarımızla, aile hekimlerimizle birlikte bir moral günü düzenleyelim.' Sizlerde teşrif edip geldiniz. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Şunu da bilmenizi isterim, iyilik bulaşıcıdır, sevgi kuşatıcıdır. İnsanı sarar ve sarmalar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can