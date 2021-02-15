Pandemi ne demek? Pandemi nedir? Pandeminin kelime anlamı nedir? Neden pandemi ilan edildi? Pandemi kim tarafından ilan edilir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pandemi ne demek? Pandemi nedir? Pandeminin kelime anlamı nedir? Neden pandemi ilan edildi? Pandemi kim tarafından ilan edilir?

15.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:59
Pandemi ne demek? Pandemi nedir? Pandeminin kelime anlamı nedir? Neden pandemi ilan edildi? Pandemi kim tarafından ilan edilir?

Koronavirüsün dünya çapında yayılım göstermesiyle bütün dünyada adını duyduğumuz pandemi ne demektir? Pandemi, günlük hayatta duyduğumuz, haberlerden aşina olduğumuz bir kelime. Peki pandemi ne anlama geliyor? Pandemi neden ilan edilir?

Koronavirüsün dünya çapında yayılım göstermesiyle bütün dünyada adını duyduğumuz pandemi ne demektir? Pandemi kelimesinin ne anlama geldiği çok merak ediliyor. Vatandaşların tanımını en çok bilmek istediği kelimelerin başında gelen pandemi nedir, ne demektir, kökeni nedir, TDK anlamı nedir, ne manaya gelir? İşte detaylar haberimizde…

PANDEMİ NE DEMEK?

Pandemi, bir virüsün, hastalığın veya herhangi bir hastalık türünün dünyaya yayılması durumudur. Dünyanın her yerinde insanlara bulaşan ve artık bütün dünyaca tanınan bir virüsün salgın boyutuna ulaşmış halidir. Koronavirüs gibi bütün dünya tarafından kuşatılmış, insanların artık kaçamadığı bir salgın hastalık türüdür.

PANDEMİ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR? NE ANLAMA GELİR?

Pandemi, Eski Yunanca'da pan tüm anlamına; demos ise insanlar anlamına gelmektedir. Pandemos kelimesi günümüzde pandemi olarak kullanılmaktadır.

NEDEN PANDEMİ İLAN EDİLDİ?

Koronavirüs, insandan insana hızlı bir şekilde bulaşmaktadır. Bulaştığında ise insanlar üzerinde farklı reaksiyonlar göstermektedir. Bu durumun önüne geçilmesi gerektiğinden önlem amaçlı ilan edilmiştir. Ayrıca Pandemi, Covid-19 bütün dünyaya yayıldığı için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ilan edilir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Bülent Turan Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi ne demek? Pandemi nedir? Pandeminin kelime anlamı nedir? Neden pandemi ilan edildi? Pandemi kim tarafından ilan edilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 10:59:33. #1.14#
title