Pandemi kurulunun gündemi maske
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Pandemi kurulunun gündemi maske

24.10.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:21
Pandemi kurulunun gündemi maske

DÜZCE(İHA) – Düzce Pandemi Kurulu korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemleri görüştü.

DÜZCE(İHA) – Düzce Pandemi Kurulu korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemleri görüştü.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali Cevdet Atay Başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü. Ayrıca vatandaşların alınan önlem ve tedbirlere uymasının önemli olduğunun altı bir kez daha çizilerek Sosyal Mesafe, Masken ve Hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. - DÜZCE

Pandemi kurulunun gündemi maske

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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