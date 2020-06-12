Pandemi Kurulu Üyesinden Normalleşme Süreci Açıklaması
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Pandemi Kurulu Üyesinden Normalleşme Süreci Açıklaması

İl Pandemi Kurulu üyesi olan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, Konya'da, yeni tip koronavirüs vaka sayısının son günlerde artmasını değerlendirdi.

Pandemi Kurulu Üyesinden Normalleşme Süreci Açıklaması
12.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:56

İl Pandemi Kurulu üyesi olan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, Konya'da, yeni tip koronavirüs vaka sayısının son günlerde artmasını değerlendirdi. Doç. Dr. Erayman, normalleşme süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Normalleşme Süreci Beklenilen Şekilde mi Gidiyor?

Doç. Dr. Erayman, "Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor. İniş trendindeyken, hafif dalgalanmalar olabilir, sorun değil. Ulusal olarak vaka sayısında 1000'in altında olmamız gayet iyi. Umarım bunu kurallara uyarak başarılı şekilde atlatırız. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Erayman, "Ramazan ayında ve bayramda tedbirler alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına mümkün oldukça uyulmaya çalışıldı. Halkımızın büyük bir kısmı uyum gösterdi ama uyum göstermeyen de oldu. Tabii çok uzun süre insanlarımız evlerinde kaldı, birbirlerini göremedi ama esas problem, bundan sonra ne yapacağımız. Kısmen vaka artışları olabilir, bunlar beklediğimiz şeyler. Biz ülke olarak pik noktasını, tepe noktasını görmüş ve inmeye başlamış, ulusal verilere baktığımızda da günlük olarak 1000'in altında rakamlar görüyoruz. Bu basamaklar önemli. Mesela vaka sayısındaki hedefimiz; 500 görmek, 500'den sonra 200 görmek, sonra görmemek olacaktır. Çünkü birden 0'ı görmek mümkün değil. Bu dünyada da böyledir. Bu basamakları da iyi geçmek istiyorsak kurallara uymalıyız; maske, hijyen ve sosyal mesafeye devam etmeliyiz" dedi.

Doç. Dr. Erayman, "Maske hayat kurtarıcı bir davranıştır. El yıkamak ve sosyal mesafede yine hayat kurtarıcı bir davranıştır. Kim için? Karşımızdaki insan için. Maske takmaz ve bu kurala uymazsak örneğin; 65 yaş üstü kişi kanser hastası olabilir ve yürümek için sokağa çıkmak isteyecektir. Onun özgürlük alanını kısıtlamış ve yaşamını riske atmış olursunuz. Başkalarının özgürlük ve yaşam hakkına saygı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 11 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 174.023 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.763'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 147.860 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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