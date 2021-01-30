Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı

Brezilya'nın Macapa kentinde yaşayan 31 yaşındaki jigolo, geçen ay Londra'da bulunan Heathrow Havaalanı'nda durdurulmuştu. Midesinde bulunan 2,6 kilo ağırlığındaki 101 paket kokain, X ışınları sayesinde tespit edildi. Brezilya'da jigololuk yapan adam, pandemi dolayısıyla mesleğini yapamadığını bundan dolayı da uyuşturucu kaçakçılığına başladığını belirtti.

"SORUMLULUK BANA AİT"

Sao Paulo'dan Londra'ya uçan uyuşturucu kaçakçısı jigolo, "Kimse benden İngiltere'ye bir şey getirmemi istemedi. Sorumluluk bana ait." dedi. Piyasa değeri 98 bin sterlin olan uyuşturucun midesinde patlama ihtimaliyle hayatını kaybedebilecek olan genç adam, dört yıl hapis cezası aldı.