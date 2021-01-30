Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı

30.01.2021 12:58 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:03
Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı

Brezilyalı 31 yaşındaki Luan Irving Dos Santos Monteiro isimli jigolonun, pandemi döneminde parası bitince uyuşturucu kaçakçılığına başladığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay midesinde bulunan 2,6 kilo ağırlığındaki 101 paket uyuşturucu ile yakalanan adamın, 4 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Brezilya'nın Macapa kentinde yaşayan 31 yaşındaki jigolo, geçen ay Londra'da bulunan Heathrow Havaalanı'nda durdurulmuştu. Midesinde bulunan 2,6 kilo ağırlığındaki 101 paket kokain, X ışınları sayesinde tespit edildi. Brezilya'da jigololuk yapan adam, pandemi dolayısıyla mesleğini yapamadığını bundan dolayı da uyuşturucu kaçakçılığına başladığını belirtti.

Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı

"SORUMLULUK BANA AİT"

Sao Paulo'dan Londra'ya uçan uyuşturucu kaçakçısı jigolo, "Kimse benden İngiltere'ye bir şey getirmemi istemedi. Sorumluluk bana ait." dedi. Piyasa değeri 98 bin sterlin olan uyuşturucun midesinde patlama ihtimaliyle hayatını kaybedebilecek olan genç adam, dört yıl hapis cezası aldı.

Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Serdar Ortaç Jason Statham
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi döneminde iş yapamayan jigolo, midesinde bulunan 101 paket uyuşturucu ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:17:01. #1.14#
title