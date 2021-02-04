Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı
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Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı

04.02.2021 08:06 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:11
Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve kontrollü sosyal hayat, vatandaşları farklı uğraşlara yönlendirdi.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve kontrollü sosyal hayat, vatandaşları farklı uğraşlara yönlendirdi. Pandemi döneminde Hatay'da evlerinin balkonlarında veya çatılarında güvercin besleyen vatandaşların sayısı arttı.

Pandemi döneminde, koronavirüsün bulaş riskini en aza indirmek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve kontrollü sosyal hayat, çok sayıda vatandaşa yeni uğraşlara yöneltti. Hem evde olup hem de güzel zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, evlerin balkonunda veya çatılarında güvercin beslemeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesinin semalarında güvercinlerin uçuşları görsel şölen oluşturuyor. Kuş besleyenlerin sayısı artınca, güvercin yemi satışları da ikiye katlandı.

GÜVERCİN YEMİ SATIŞLARI ARTTIAntakya'da pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısının bir hayli fazlalaştığını, bu da yem satışlarını arttırdığını aktaran esnaf Sedat Bozkurt, şunları söyledi:  "Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı. Dolayısıyla yem satışlarımızda da artış oldu. Günlük ortalama 50 ile 100 kilogram yem satarken, pandemi dolaysıyla satışlarımız 200 kilogramı buldu. Sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı evden çıkma olmayınca, komşusunda veya çevresinden gören kişiler de buna meylederek güvercin beslemeye başladı. Güvercinler için buğday, mısır, beyaz darı, aspir, fiğ, karışık yem çeşitlerini satıyoruz."Bozkurt, güvercin yemi kilogram fiyatlarının ise 2 TL ile 5 TL arasında değiştiğini söyledi.'GÜVERCİN BESLEMEK BENİ RAHATLATIYOR'

Pandemiden dolayı güvercin besleyen kişi sayının arttığını ve özellikle erkeklerin kısıtlama günlerinde bunu bir hobi olarak yaptığını söyleyen, kendisi de güvercin besleyen Mehmet Deviren, "Kendimi bildim bileli, güvercin besliyorum. Güvercin beslemek beni rahatlatıyor, hele bir de hava güneşliyse tadına doyulmaz. Şimdi bana sorsan, satılacak kuşun var mı desen bunlardan satmam. Beğendiğim kuşlar hele ki ev de tapulasan vermem. Pandemiden dolayı, hobi amaçlı hayvan besleyenler oldu, çok da çoğaldı. Ama pandemi bitti mi bu hobi de son erecekse, hiç başlamasınlar daha iyi. Eğer hayvanları gerçekten seviyorsanız, pandemiden sonra da değer verin" diye konuştu.


Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı
Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı
Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı
Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı
Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı
Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı
Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı
Pandemi döneminde güvercin besleyenlerin sayısı arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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