Pandemi çocukları hipertansiyonla vurdu
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Pandemi çocukları hipertansiyonla vurdu

Pandemi çocukları hipertansiyonla vurdu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, pandemide sıklıkla yetişkin hastalığı olarak bilinen hipertansiyon ve insülin direncinin çocuklarda da sık görülmeye başlandığını söyledi.

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, pandemide sıklıkla yetişkin hastalığı olarak bilinen hipertansiyon ve insülin direncinin çocuklarda da sık görülmeye başlandığını söyledi.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Cihangir Akgün, pandemi döneminde erişkin çağı hastalığı olarak bilinen hipertansiyona artık çocuklarda da çok sık rastlandığına dikkat çekti. Çocukların ev ortamında enerjilerini atmakta zorlandıklarını ve bu sebeple birtakım hastalıkların çocuklarda da görünmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Cihangir Akgün, "Eskiden koşan, oynayan çocuklar, pandemi nedeniyle dış ortama çıkamadıkları için saatlerce akıllı telefonlarla televizyon ve bilgisayarlarla vakit geçiriyor ve bu durum obezite, hipertansiyon ve insülin direncine zemin hazırlıyor" bilgisini verdi.

FARK ETMEDEN ÇİN TUZU TÜKETİYORLAR

Prof. Dr. Cihangir Akgün yaptığı yazılı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ailelerin pandemi döneminde yeme alışkanlıklarının fast food türü yüksek kalorili besinlere değişmesi de bu durumu daha da olumsuz etkiliyor. Bir de bu besinlerin yanında sıklıkla tüketilen gazlı içecekler çocuklarda hipertansiyon için yüksek risk oluşturuyor. Okula gidemeyen, sokağa çıkamayan çocuk, enerjisini üzerinden atamadığı gibi, televizyon karşısında cips, kraker gibi monosodyum glutamat denilen ve halk arasında Çin tuzu olarak bilinen katkı maddelerini ihtiva eden, hipertansiyon için yüksek risk oluşturan atıştırmalıkları tüketerek gününü geçirmemeli."

KULAK ÇINLAMASI VE BAŞ AĞRISIYLA BELİRTİ VERİYOR

Evde geçirilen zamanda çocuğun eğitici aktiviteler yerine bilgisayar başında oyun oynamasının psikolojik etkilerine de değinen Prof. Akgün, "Sokağa çıkamayan çocuk, bilgisayar oyunlarıyla vakit geçirirken oyunun senaryolarına bağlı olarak ciddi streslere maruz kalabiliyor. Tüm bunların sonucunda obezite kaçınılmaz oluyor ve incelendiklerinde insülin direnciyle karşılaşılıyor. Bu çocuklar, ebeveynleri tarafından baş ağrısı, burun kanaması, kulak çınlaması, görme bozukluğu şikayetleri ile çocuk polikliniğine getiriliyor ve sıklıkla hipertansiyon, obezite ve insülin direncini içeren metabolik sendrom tanısı alıyor" açıklamasını yaptı.

10 YAŞINDA TANSİYON HASTASI

Önceleri 30-40 yaşlarından sonra görülen hipertansiyonun artık çocuklarda 10-12 yaş civarında görülmeye başlandığını söyleyen Akgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çocukların bir kısmı yaşam tarzı değişiklikleri ile toparlarken maalesef bir kısmına ilaç başlanmak zorunda kalınıyor. Bu durumdan korunmak için çocukların spor yapmaya teşvik edilmeleri, bilgisayar, televizyon, akıllı telefon gibi sedanter yaşama neden olan teknolojinin getirdiği ürünlerle çok fazla vakit geçirmemeleri sağlanmalıdır. Pandemi döneminde evde yapılabilecek spor olanakları sağlanmalı, bunun için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak direnç ipi, direnç lastiği ve ev tipi trambolin gibi hem eğlenceli hem de bol kalori yakıcı basit spor aletlerinden faydalanılması bu tip hastalıklarından çocuğunuzu uzak tutacaktır."


Pandemi çocukları hipertansiyonla vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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