Pamukkale ilk kez bu bayramı boş geçirecek
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Pamukkale ilk kez bu bayramı boş geçirecek

Pamukkale ilk kez bu bayramı boş geçirecek Normalleşme sürecinde ağırlık yerli turiste verilecek Denizli'de her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan ve korona virüs sebebiyle ilk kez bu bayramı boş geçirecek olan Pamukkale ve Karahayıt'a yerli turistin gelmesi için...

23.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:53

Pamukkale ilk kez bu bayramı boş geçirecek

Normalleşme sürecinde ağırlık yerli turiste verilecek

DENİZLİ - Denizli'de her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan ve korona virüs sebebiyle ilk kez bu bayramı boş geçirecek olan Pamukkale ve Karahayıt'a yerli turistin gelmesi için çalışmalara başlanıldı. Normalleşme sürecinin ilk etabında yerli turiste ağırlık verileceğini belirten turizmci Turan Köseoğlu, "Yabancı turistin gelmesi için Temmuz ortası ve Ağustos ayının başını bekliyoruz" dedi.

Denizli'nin dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri ve Karahayıt, korona virüs sebebiyle ilk kez bu bayramı boş geçirecek. Birçok esnaf ve otel, turistlerin geleceği zamana kadar iş yerlerini kapatma kararı aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Pamukkale travertenlerinde ve Karahayıt'ta esnaflar, hayatın bir an önce normale dönmesini istiyor. Pamukkale bölgesinde ören yeri ve turistik mekanlarda gerekli bakım, tadilat ve onarım işleri yapılarak Haziran başı gibi gerçekleşmesi planlanan sezon açılışı için hazırlıklar devam ediyor.

Bu yıl salgın sebebiyle daha çok yerli turiste ağırlık verileceğini belirten turizmci Turan Köseoğlu, "Bu sene daha çok iç turizm faaliyetlerine ağırlık verileceğini tahmin ediyoruz. Özellikle yakın komşu illerden tatilcilerin kendi özel araçlarıyla bölgeyi ziyaret edip, konaklamalarını bekliyoruz. Bu anlamda ülkemizdeki her bölge için yerel değerlerimiz ve mekanlarımız önem kazanacak ve ilgi görecek. Pamukkale Ören Yeri'nin açık havada olması nedeniyle daha sağlıklı ortam oluşturacağı ve korunma tedbirlerinin daha rahat uygulanması mümkün olacağından ve riski düşüreceğinden hareketle diğer mekanlara göre daha fazla rağbet göreceğini düşünüyoruz" dedi.

"Yabancı turistin Temmuz ortası ve Ağustos başı gelmesini bekliyoruz"

Pamukkale ve Karahayıt'ın yabancı turistlere açılması için ise Temmuz ve Ağustos ayını öngördüklerini belirten Köseoğlu, "Yurt dışından ise yabancı turistlerin uçuşların başlaması ve normalleşmenin adım adım gerçekleşmesiyle en erken Temmuz ortası ve Ağustos başı gelmesini bekliyoruz. Öncelikle salgının kontrol altına alındığı Uzakdoğu ve Asya ülkelerinden, Ortadoğu ülkelerinden ve orta Avrupa ülkelerinden dış turizm hareketinin başlayacağını ümit ediyoruz. Tesislerimizde hijyen koşullarının sağlanması, gerekli tedbirlerin alınması ve personelin eğitilmesinde yeterliliğimizi anlatan tanıtım çalışmaları bu doğrultuda çok etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Karahayıt'ta böyle bir boşluk görülmemişti"

Karahayıt esnaflarından Uğur Korkmaz, daha önce böyle bir boşluk görmediklerini belirterek, "Bu dünyada olan bir salgın. Karahayıt'ta böyle bir boşluk görülmemişti. İnşallah esnaflar olarak, pansiyoncular ve oteller olarak geçeceğine inanıyoruz. Geçen senelere nazaran Mayıs ayında bizim doluluk oranımız yüzde 50'ye ulaşıyordu. Dükkanların kapanma zorunluluğu yok ama turist olmayınca esnaf arkadaşlar da kapatmayı tercih ediyorlar. Birkaç esnaf açık yerli halka hizmet etmek için. Onlar da açmayacaklar da can sıkıntısına açıyorlar" şeklinde konuştu.

Pamukkale ilk kez bu bayramı boş geçirecek

Kaynak: İHA

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