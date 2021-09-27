Pamukkale'deki Hacı Ömer Yavuz Ortaokuluna kurulan kütüphane, hizmete girdi - Haberler
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Pamukkale'deki Hacı Ömer Yavuz Ortaokuluna kurulan kütüphane, hizmete girdi

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Pamukkale'deki Hacı Ömer Yavuz Ortaokuluna kurulan kütüphane, hizmete girdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin katkısıyla Güzelpınar Yavuzlar Balıkçılık A.Ş. Hacı Ömer Yavuz Ortaokulunda kurulan kütüphane, törenle açıldı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen hayırseverin katkısıyla Güzelpınar Yavuzlar Balıkçılık A.Ş. Hacı Ömer Yavuz Ortaokulunda kurulan kütüphane, törenle açıldı.

Güzelpınar Mahallesi'ndeki okulda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ismini taşıyan kütüphanenin yanı sıra Akıl Oyunları Sınıfı ve Tasarım Beceri Atölyesi de hizmete girdi.

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, törende yaptığı konuşmada, kütüphanenin masraflarını, adının duyurulmasını istemeyen Uzunpınar Mahallesi'nden bir gurbetçi tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Kütüphanenin sadece öğrencilerin kullanımı için değil vatandaşlar için de açık olduğunu dile getiren Çimen, şöyle dedi:

"Kütüphanemizin kitaplarını parayla satın almadık, ev ev dolaştık, kitaplarda herkesin bir katkısı oldu. Güzelpınar ve Kurtluca mahallelerindeki vatandaşlar tarafından kütüphanemize 5 bin kitap bağışlandı. Bütün vatandaşlarımızı okumaya davet ediyorum."

Pamukkale'deki Hacı Ömer Yavuz Ortaokuluna kurulan kütüphane, hizmete girdi

Pamukkale'deki Hacı Ömer Yavuz Ortaokuluna kurulan kütüphane, hizmete girdi

Pamukkale'deki Hacı Ömer Yavuz Ortaokuluna kurulan kütüphane, hizmete girdi

Pamukkale'deki Hacı Ömer Yavuz Ortaokuluna kurulan kütüphane, hizmete girdi

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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