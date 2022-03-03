PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale'de Mart ayında karla mücadele devam ediyor

DENİZLİ Pamukkale Belediyesi, Mart ayının ilk günlerinde tüm ilçeyi etkisi altına alan karın yolları kapamaması için gece boyunca çalışma gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi, her mevsimin koşullarına göre ilçeye hizmet etmeyi kış mevsiminde de sürdürüyor. Meteorolojinin Mart ayının ilk gününde yaptığı uyarıyla birlikte teyakkuza geçen Pamukkale Belediyesi ekipleri, karın yağmasıyla birlikte 61 mahallenin tamamında çalışmalarına başladı. Özellikle ilçenin yüksek rakımlı mahallelerinde Çarşamba günü öğleden sonra yağmaya başlayan Kar, akşamına doğru tipiye çevirerek yoğunluk kazandı. Pamukkale Belediyesi ekipleri, etkili olduğu ve yer yer 30 cm'ye yaklaşan kar kalınlığı ile Uzunpınar, Haytabey, Akçapınar, Kurtluca, Güzelpınar, Irlıganlı, Akdere, Karakurt, Pınarkent, Yeniköy, Cankurtaran, Karataş ile birlikte Bağbaşı ve Kervansaray gibi yağışın etkisini gösterdiği mahallelerde aralıksız mücadelesini sürdürdü.

3 Mart 2022 gününün sabahının gün ışıkları ile kar yağışı devam ederken, Pamukkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabaha kadar tüm bölgelerde küreme ve ihtiyaç duyulan bölgelerde tuzlama çalışmaları yaparak kar yağışının olumsuz etkilerini giderdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde devrilen ağaçlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Mart ayının ilk günlerinde kar yağışının ilçenin yüksek rakımlı mahallerinde daha etkili olduğunu belirterek, belediye ekiplerinin yolların kapanmasına izin vermediğini bildirdi. Başkan Örki, "Kar yağışı merkez mahallelerimizde etkisini hafif göstermiş olsa da, yüksek rakımlı mahallelerimizde karın etkisi oldukça fazla oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın özellikle ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz yoğun mesai harcadı. Uzunpınar, Haytabey, Akçapınar, Kurtluca, Güzelpınar, Irlıganlı, Akdere, Karakurt, Pınarkent, Yeniköy, Cankurtaran, Karataş, Bağbaşı Bölgesi, Kervansaray mahallelerinde çalışmalarımız yoğunlaştı. Buralarda gerekli yerlerde küreme ve tuzlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kar yağışı nedeniyle mahallelerimizde hiçbir yolumuz kapanmadı. Mevsim şartlarına göre, ilçemize en iyi hizmeti sunma gayretimiz sürecek" dedi.