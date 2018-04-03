Pamukkale Belediyesi'nden 85 Milyon TL'lik Üstyapı Atağı

Denizli Pamukkale Belediyesi, 85 milyon TL'lik yatırımla üstyapı atağına başladı.

Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları en çok sokağı bulunan Fatih Mahallesi'nde hızla ilerliyor. 2018 yılının son aylarında bitirilmesini hedefledikleri 13 etaptan oluşan Fatih Mahallesi'ndeki çalışmalarda 4.etabın tamamlandığını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Yapmış olduğumuz ihaleler neticesinde şu anda etap etap planlı, programlı, disiplinli bir şekilde çalışmalarımız devam etmekte. Fatih Mahallesi'nde 187 tane sokağımızın üstyapısı Pamukkale Belediyesi olarak tarafımızdan yapılmakta. Bunların içinde 5 tane 15 metre genişliğinde olan caddelerimiz var. Fatih Mahallemize yaklaşık 25 milyon TL'lik bir yatırım yapıyoruz. Vatandaşımız için görevimizi dört dörtlük yerine getirmek adına tüm gayretimizle çalışıyoruz. Merkez mahallerdeki güzelliğin tüm mahallelerimize yansıtılması gerekiyordu. Bizlerde bu çerçevede mahallelerimizde toplamda 85 milyon TL'yi bulan üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Pamukkale ilçesinin diğer ilçelere göre kıyaslandığında mahalle sayısının daha fazla olması sebebiyle maliyetin yüksek olduğunu da hatırlatan Başkan Gürlesin, hiçbir sokağı atlamadan, hiçbir vatandaşı mağdur etmeden belirli bir program dahilinde, etap etap çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Vatandaşlarımız çalışmalar hakkında bilgilendiriyoruz"

Üstyapı çalışmaları devam ederken vatandaşın çalışmalar hakkında bilgilendirilmesine de büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Gürlesin, "Çalışmalarımız planlandığı gibi etap etap ilerliyor. Hangi etabın hangi sokaklarımızı, bölgeyi kapsadığını biz özellikle mahallelerimize billboardlarımızı koyarak vatandaşlarımızı bilinçlendirerek çalışmalarımızı yapıyoruz ki, bu da Pamukkale Belediyesi olarak kendimize güvendiğimizi, çalışmalardaki disiplinin sağlandığının bir göstergesi, taahhüttü olduğunu düşünüyorum. Şehir merkezinde ki güzelliğin tüm mahallelerimize yansıması amacıyla başladığımız üstyapı çalışmalarımızın tamamı bittikten sonra, bir bütün halinde ilçemiz çok daha güzel noktaya gelecek. Şimdiden tüm çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ