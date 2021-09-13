Pamukkale belediyesi hangi parti? Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki hangi partiden?

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PAMUKKALE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi 2019 seçimlerinde %50,21'lik oy ile AK Parti Belediye Başkan adayı Avni Örki kazanmıştır.

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANI AVNİ ÖRKİ KİMDİR?

Denizli'nin Tavas ilçesinden olan babasının memuriyet görevini yaptığı İzmir'in Menemen ilçesinde doğdu.

İlköğretimini burada tamamladıktan sonra Devlet Parasız yatılı sınavları ile Denizli İmam Hatip Lisesini kazanarak 1996 yılında mezun oldu.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Hukuk Fakültesindeki öğrenciliği sırasında " Birleşik Hukukçular Kulübü" nü kurdu. Hukuk Fakültesinden mezun olduğu 2003 yılında Avukatlık stajına tamamlamasının ardından kendi bürosunda serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli eğitim ve seminerlere katılan Örki, bu mesleki çalışmalarının yanı sıra Denizli'de, Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi, Denizli Gençlik Konseyi, Aktepe'yi Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği, Aktepespor Kulübü Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alarak birçok sosyal sorumluluk projesinin uygulayıcısı oldu.

2007 Yılında AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevi yapan Örki, Merkez İlçe Kongresinde yedek yönetim kurulu üyeliğine seçildi, bu görevinden 2009 yerel seçimlerinde Denizli İl Genel Meclisi adaylığı için ayrıldı ve merkez ilçe 5. sıra adayı olarak seçimlere katıldı.

2011 - 2014 yılları arasında Denizli İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yaptı. 2009 Yılında yapılan İl kongresi ile il Yönetim Kurulu'na seçilen Örki bu görevleriyle birlikte AK Parti adına " Denizli 3. Bölge İlçe Seçim Kurulu üyeliği " ve " Denizli Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği" görevlerinde bulundu.

2011 yılında AK Parti İl başkanlığına atanan Örki bu görevini 2015 yılına kadar sürdürdü.

2007 yılında Dr. Nur Örki ile evlenen Örki'nin Asım ve Elif adında iki çocuğu var. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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