Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısına ev sahipliği yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısına ev sahipliği yaptı

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısına ev sahipliği yaptı.

Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısına ev sahipliği yaptı
23.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:40

Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısına ev sahipliği yaptı.

Akdeniz Belediyeler Birliği Encümeni Haziran ayı toplantısı, Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlığında yapılan toplantıya encümen üyeleri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu katıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğinin altını çizerek, "Korona virüs nedeniyle olağanüstü zamanlar yaşadık. Bu zor zamanlarda ülkemize, milletimize faydası olan başta doktor ve sağlık çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinin kahramanlarından biri de belediyelerimizdir. Birliğimize üye belediyelerimiz bu süreçte eş zamanlı olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunarak sıkıntılı zamanlarda yanlarında oldular. Aynı anda birden fazla alanda mücadele verildi. Ben belediyelerin bu zorlu sınavı başarıyla geçtiğine inanıyorum. Bu vesile ile tüm belediyelerimizin başkanlarından sokaklarını süpüren işçilerine kadar tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeni normal hayata geçiş sürecinde de belediyeler olarak gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Birlik üyesi belediyelerimiz arasında bu süreçte yaşanan yardımlaşma da çok önemliydi. Bugünkü toplantımıza ev sahipliği yapan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, ortaya koyduğu çalışmalar ve performansın yanında yönetime getirdiği derinlikli bakış açısı ile hem Denizli'nin hem de bizlerin takdirini kazandı. Sayın başkanımız çalışmalarına aynı şekilde devam edecektir. Kendisinin başarılarının devam etmesini dilerken ev sahipliği için ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, Akdeniz Belediyeler Birliği Encümeni haziran ayı toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarını ifade ederek, "Öncelikle bu kararın alınmasına katkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Akdeniz Belediyeler Birliği bölgenin en güçlü birlikleri arasında yer almakta. Böylesine önemli bir birlikte üye olarak yer almak, encümende görev yapmak çok güzel bir duygu. Haziran ayı encümen toplantımızda alınacak olan kararların hayırlı olmasını dilerim. Katıldığınız için tüm başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Encümen üyeleri, Antalya ve Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Oda başkanları ile birlikte Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'ni ziyaret ettiler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı Haber
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı Haber
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Tüfekle selfie çekmek isteyen genç kız, başından ağır yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Volkan Bozkır Berat Albayrak Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Alişan Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Adem Büyük Fatih Terim Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Pamukkale Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği encümen toplantısına ev sahipliği yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 17:53:14. #1.15#
title