Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs'ı gökyüzünde bayraklarla kutladı
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Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs'ı gökyüzünde bayraklarla kutladı

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs'ı gökyüzünde bayraklarla kutladı Denizli Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram kapsamında kentin semalarını paraşüt ve balon yardımıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donattı.

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs'ı gökyüzünde bayraklarla kutladı
19.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:16

Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs'ı gökyüzünde bayraklarla kutladı

DENİZLİ - Denizli Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram kapsamında kentin semalarını paraşüt ve balon yardımıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donattı.

Denizli Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bir dizi etkinlik düzenledi. Sabahın ilk ışıklarında Pamukkale ilçesi üzerinde yaklaşık 40 tane dev balon, Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile uçtu. Daha sonra ise birçok paraşüt grubu Bağbaşı teleferik alanından tandem ya da single olarak uçan profesyonel paraşütçüler atlayışın ardından Türk bayrağı, Atatürk posteri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini açarak yaklaşık 4 kilometrelik mesafeyi uçarak Pamukkale Üniversitesi alanına iniş yaptı. Sabah balonlar öğlen paraşütle atlayışlarla 19 Mayıs'ı kutladıklarını dile getiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu yaşıyoruz. Hem ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz hem de Kurtuluş Savaşının kahramanlarını anıyoruz. Pamukkale'mizin de bir taraftan bu dünya güzelliğine sahip olan özelliklerini de ön plana çıkartıyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yollara düştük. Öncelikle balonlarla şehrimizi selamladık. Sabahleyin birçok balonumuzu şehrin merkezinden havalandırdık. Orada da gençlerimizin yoğun yaşadığı üniversite bölgesini tercih ettik. İnşallah nice 19 Mayıslarda nice farklı programlarla vatandaşımızın mutluluğu için bayramlarımızın coşkusunu had safhada yaşamak için gayret edeceğiz" dedi.

"Bugün doğum günün benim için çok güzel oldu"

Doğum günü olan 19 Mayısta bu etkinlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Serdar Hasçelik, "Bugün çok güzel ve anlamlı uçuş yapacağız. Bütün ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum. Ayrıca bugün doğum günün benim için çok güzel oldu. Bu etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımız Avni Örki'ye, Türk Hava Sporları Federasyonuna herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel uçuşlar olacak. Uçuşumuz teleferik Bağbaşı bölgesinden Pamukkale Üniversitesi Kampüsüne iniş planlıyoruz. Güzel bir bayrağa saygı uçuşu yapacağız. Mesafe yaklaşık 3,5 kilometre, yaklaşık 13 dakikalık bir uçuş olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sabah saatlerinde başlayan hava gösterileri Pamukkale travertenlerinde devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Manşet

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