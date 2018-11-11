Pamuk: "Seyhanımızı İmar Etmeye Talibim"

Eski AK Parti Seyhan İlçe Başkanı ve 25. Dönem Milletvekili Adayı Kasım Pamuk, Seyhan Belediye Başkanlığı için Aday Adaylığı müracaatında bulundu.

Pamuk, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Seyhan Belediye Başkanlığı için başvuru formunu AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı'na teslim etti. Pamuk, kendisini Seyhanlıya karşı sorumlu hissettiğini belirterek, Seyhan'ın yarınını imar etmeye talip olduğunu söyledi.

Adana'nın Hacıali Köyünde 1968 yılında çiftçi bir ailenin 7'nci çocuğu olarak dünyaya gelen Kasım Pamuk, sorunları hamasetten ziyade bilimsel yaklaşarak, yerinde gözlemleyerek çözmenin doğru yaklaşım olduğunu ifade etti. Pamuk, "Seyhan'da kaynakların verimli kullanılmadığını, belediye gelirlerinin yetersiz kaldığını, merkezi hükümetle gerekli işbirliklerinin yapılamadığını, imarsız ve ruhsatsız yapılaşmanın önüne geçilemediğini, hizmet anlayışının çağın gereklerinden ve gelecek perspektifinden yoksun olduğunu, ekip çalışmasının eksik olduğunu görüyorum" dedi.

"Seyhan'ın sorunlarını da çözümünü de biliyoruz"

AK Parti belediyeciliğinin gönül belediyeciliği olduğunu belirten Pamuk, şöyle devam etti: "Seyhan'ın sorunlarını ve bu sorunların kaynağını biliyoruz. Seyhan'da mahalli gelirler artırılarak, kaynaklar verimli kullanılarak, imar planları yapılarak, özel sektörle işbirliği halinde, yerel dinamikler harekete geçirilerek, yatırım ve istihdamda gerekli kolaylıklar sağlanarak, yönetim sürecinde demokratik bir şekilde sivil toplum kuruluşları ve karardan etkilenecek hemşehrilerimi dahil ederek, sorunların çözümünde yerel, ulusal ve uluslar arası paydaşlarla verimli işbirlikleri kurarak, bürokrasiyi azaltarak sorunlarımızın üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Partimin yerel yönetim vizyonunun bir yandan kalıcı hizmetler ve marka şehirlerle çağı yakalarken, insan odaklı bir yaklaşımla 'gönül belediyeciliği'ni geliştirdiğini düşünüyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için, aşkla çalışma arzumla birlikte kurum olarak Parti'min yerel yönetim vizyonunun, Seyhan için kurduğum hayalleri gerçekleştirecek güçte olduğuna inanıyorum."

Siyasetin hizmet için yapılması gerektiğine olan inancını dile getiren Pamuk, halkın kendine hizmet edenin kıymetini bildiğini belirtti. Pamuk, "Seyhan'da kadın, çocuk, gençlik engelli ve yaşlıların taleplerini biliyoruz. Halkımızın tüm kesimlerine hak ettikleri hizmetleri sunacağız. Hayat hikayem, tecrübem ve birikimlerimle Seyhanlı hemşehrilerime hizmet etmeye talibim" dedi. - ADANA