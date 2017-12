Pamuk Dede" Hayatını Yardıma Adadı

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan "Pamuk Dede" lakaplı 85 yaşındaki Mustafa Yüksel, yazdığı şiir kitabını ve dini içerikli yazılarını dağıtarak aldığı bağışlarla camilere, okullara ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.



İlerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen insanlara yararlı olmaya çalışan Pamuk Dede, kaleme aldığı yazıları insanlara dağıtıp elde ettiği geliri yine hayır yolunda harcıyor.



Alaçam'ın Soğukçam Mahallesi'nde oturan Pamuk Dede, şiirlerini ve yazılarını kilometrelerce yol katederek insanlara ulaştırıyor. Her gün sabahın ilk saatlerinde evinden çıkan Yüksel, ilçe merkezlerine ve şehir merkezine giderek şiir ve yazılarını sürücülere, esnafa, vatandaşlara dağıtıyor. Para talep etmeyen Pamuk Dede'ye dileyen bağışta bulunuyor.



Beş çocuk, 16 torun sahibi Mustafa Yüksel, AA muhabirine, Soğukçam Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşadığını, emekli aylığıyla geçindiğini söyledi.



İlkokul üçüncü sınıfa kadar okuyabildiğini ancak okumayı çok sevdiğini anlatan Yüksel, kalem ve kağıdını elinden bırakmadığını, duygularını şiirlere döktüğünü ifade etti.



Bir şiir kitabı bastırdığını, bunun yanı sıra dini içerikli yazılar yazdığını belirten Yüksel, şiirlerini ve yazılarını insanlara ulaştırarak elde ettiği parayla yardım yaptığını dile getirdi.



Yardım yaptığı zaman kendisini daha mutlu ve huzurlu hissettiğini ifade eden Pamuk Dede, Kur'an kurslarına, camilere, okullara, ihtiyaç sahiplerine elinden geldiği kadar yardımda bulunduğunu aktardı.



Yardım etme duygusunun her gün kendisini yollara düşürdüğünü vurgulayan Yüksel, şöyle devam etti:



"Yazdığım şiirleri, yazıları insanlara dağıtıyorum. Verdikleri parayla yardım yapıyorum. Ömrümü yardım yolunda harcıyorum. Alaçam'ın her camisinde bir yardımım vardır. Kimisine perde, kiminin abdesthanesine ayna takıyorum, kimisinin minaresinin yapımı için para veriyorum. Okulun bahçesine fidanlar alıp diktik."



Hayır için aldığını hayra harcıyor



"Hayır için aldığımı yine hayırda harcıyorum." diyen Pamuk Dede, ihtiyaç sahiplerine de el uzattığını, bunları anlatmayı ise sevmediğini söyledi.



Yukarı Sarıçam Mahallesi Muhtarı Erol Yaman, Mustafa Yüksel'in yakın komşuları olduğunu belirtti.



Yüksel'in yazdığı şiirleri yazıları dağıtarak elde ettiği geliri hayır işlerinde harcadığını vurgulayan Yaman, "Pamuk Dede kazandığı parayı hayır işine harcar. Mesela caminin halı ihtiyacı var, klima takılacak yardım yapıyor. İmam lojmanına güneş enerjisi taktırdı. Camilere, okullara yardım yapıyor. İhtiyacı olan fakirlere yardım ediyor. Hayırseverliğiyle çevresine de örnek oluyor." diye konuştu.



Yukarı Sarıçam Mahallesi Cami imamı Aslan Alagöz de Mustafa Yüksel'in cami cemaatinden olduğunu belirtti.



Alagöz, Yüksel'in cami ihtiyaçlarına duyarsız kalmadığını vurgulayarak, "Lojmanımıza güneş enerjisi taktırdı. Cami içinde muhtelif yerleri yaptırdı. Bir yerde bir şey yapılacağı zaman hemen önder olmak ister. Birisi bin lira verirse Mustafa amca, 'iki bin vereyim.' der. Pek çok camiye yardım yaptığını biliyoruz. Elinden geldiği kadar insanlara yardımcı olmak istiyor." ifadelerini kullandı.