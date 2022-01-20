Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'deki 'buz dağı', 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasına' ev sahipliği yaptı. 'Hız' ve 'Lider' kategorilerinde düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma alınacak.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine bahçe sulama sistemi ile 20 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğinde yapılan suni 'buz dağı', Türkiye'deki kayak merkezlerinde ilk olma özelliğini taşıyor. 'Buz dağı'nın bu yıl üçüncüsü yapılan 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'na 9'u kadın olmak üzere 62 sporcu katıldı. Bir gün süren 'Hız' ve 'Lider' kategori dallarında düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma alınacak.

Lider erkekler kategorisi: 1 Ercan Kesti, 2 Yıldıray Ortahisar, 3 Muhammet Çelik