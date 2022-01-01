Palandöken'de meşaleli yılbaşı coşkusu - Haberler
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Palandöken'de meşaleli yılbaşı coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Palandöken'de meşaleli yılbaşı coşkusu Erzurum Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

ERZURUM (İHA) - Palandöken'de meşaleli yılbaşı coşkusu

ERZURUM - Erzurum Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamaları eksi 15 derecede başladı. Doyasıya eğlenen yerli ve yabancı turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde dans ederek eğlendiler. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerini izleyen turistler doyasıya yılbaşı coşkusunu yaşadılar. Gecede özellikle İran, Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler, 2022 yılına mutluluk içerisinde girdiler.

Gece kayağı için elverişli pistlere sahip olan Palandöken'de meşaleli kayak gösterisi turistlerden tam not aldı.

Palandöken'de meşaleli yılbaşı coşkusu

Palandöken'de meşaleli yılbaşı coşkusu

Palandöken'de meşaleli yılbaşı coşkusu

Palandöken'de meşaleli yılbaşı coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

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