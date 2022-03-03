Paladins sistem gereksinimleri neler? Paladins kaç GB?

2018 yılında piyasaya sürülen Paladins, oynaması ücretsiz olan, takıma dayanlı fantezi nişancı oyunudur. Savaşcı insanlar, mekanik goblinler, mistik elfler ve jet roketli ejderhalar gibi birçok fantezi karakterine sahip olan Paladins, oyuncular tarafından oldukça sevilerek oynanmaktadır. Peki, Paladins sistem gereksinimleri neler? Paladins minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Paladins kaç GB? Paladins ücretsiz mi? İşte detaylar…

Paladins oynaması ücretsiz mi?

Paladins, PlayStation, Xbox ve PC'de ücretsiz olarak oynanabilmektedir. Ancak, oyun içerisinde satın alımlar bulunmaktadır.

Paladins Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit or newer

İşlemci: Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800 GT

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Paladins Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8/10 64-bit (latest Service Pack)

İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz/ AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 or ATI Radeon HD 7950

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Paladins Kaç GB?

Paladins'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 30 GB boş alan gerekmektedir.