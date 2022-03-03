Paladins sistem gereksinimleri neler? Paladins kaç GB?
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Oynaması ücretsiz eğlenceli oyunlar arasında yer alan ve oyuncular tarafından oldukça tercih edilen birinci şahıs nişancı oyuncu Paladins'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Hi-Rez Studio tarafndan geliştirilen oynaması ücretsiz Paladins'in sistem gereksinimleri neler? Paladins minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Paladins kaç GB? Detaylar haberimizde…
2018 yılında piyasaya sürülen Paladins, oynaması ücretsiz olan, takıma dayanlı fantezi nişancı oyunudur. Savaşcı insanlar, mekanik goblinler, mistik elfler ve jet roketli ejderhalar gibi birçok fantezi karakterine sahip olan Paladins, oyuncular tarafından oldukça sevilerek oynanmaktadır. Peki, Paladins sistem gereksinimleri neler? Paladins minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Paladins kaç GB? Paladins ücretsiz mi? İşte detaylar…
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Paladins, PlayStation, Xbox ve PC'de ücretsiz olarak oynanabilmektedir. Ancak, oyun içerisinde satın alımlar bulunmaktadır.
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit or newer
- İşlemci: Core 2 Duo 2.4 GHz or Athlon X2 2.7 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800 GT
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 8/10 64-bit (latest Service Pack)
- İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz/ AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 or ATI Radeon HD 7950
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Paladins'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 30 GB boş alan gerekmektedir.