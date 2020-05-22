Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar
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Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar

Pakistan Karaçi'de düşen ve içinde bulunan 107 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anına ilişkin görüntüler yayınlandı.

22.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:01

Pakistan Uluslaraarası Havayolları'na ait bir uçak Türkiye ile öğle saatlerinde Karaçi Havalimanı için alçalırken kent yakınlarında düştü.

KURTULAN OLMADI

Kaza sonrası uçağın içinde bulunan 99 yolcu, 8 mürettebat toplamda 107 kişiden kurtulan olmadı. Uçağın düştüğü bölgede küçük çaplı yangınlar çıktı.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR

Öte yandan uçağında alçalırken kontrolü kaybedip hızla alçalarak düştüğü anlar ortaya çıktı. Daha sonra ise kadrajın dışındaki noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar
Pakistan Karaçi'de uçağın düştüğü anlar

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