Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
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Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti

Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Karaçi'de yerleşim bölgesine düştü. Yolculardan kurtulan olmazken, yolcu listesine göre uçakta Pakistan'ın ünlü modeli Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.

22.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:47

Pakistan'da 99'u yolcu 8'i mürettabat olmak üzere 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Karaçi Havalimanı yakınlarında düştü. Uçaktaki yolcu listesinin paylaşılmasıyla düşen uçakta, Pakistanlı ünlü model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.

Pakistan'ın ünlü modelinin de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

UÇAK BİNALARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Pakistan Havayollarına ait Lahor-Karaçi seferini yapan ve 99'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 107 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştü. Model Colony adındaki yerleşim yerinde binaların üzerine düşen Airbus A320 model uçağın yolcu listesine ulaşıldı.

Pakistan'ın ünlü modelinin de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı

ÜNLÜ MANKEN DE UÇAKTAYDI

Karachi Belediye Başkanı düşen uçakta kimsenin kurtulamadığını açıklarken, paylaşılan yolcu listesine göre Pakistan'ın en ünlü mankenlerinden Zara Abid'in de uçakta olduğu ortaya çıktı.

Pakistan'ın ünlü modelinin de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti

Dünya Manşet

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