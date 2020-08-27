Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi, Türkiye'deki Pakistanlıları 'Keşmir için Sanal Koşu' maratonuna davet etti
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Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi, Türkiye'deki Pakistanlıları 'Keşmir için Sanal Koşu' maratonuna davet etti

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, Türkiye'deki Pakistanlıları Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'in ezilen halkıyla dayanışma duygularını ifade etmeyi amaçlayan 'Keşmir için Sanal Koşu'suna davet etti.

27.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:30

Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği bugün düzenlenen sanal bir törenle Yasadışı Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'in (IIOJK) ezilen halkıyla dayanışma duygularını ifade etmeyi amaçlayan "Keşmir için Sanal Koşu" insani girişimini başlattı. Koşuyla ilgili bir video mesajı aracılığıyla konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi İoK'de devam eden askeri ablukanın 5 Ağustos 2019'daki yasa dışı ve tek yanlı Hint eylemlerinden beri bir yıldan fazla süredir devam ettiğini söyledi.

Pakistan'ın Türkiye büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi şu ifadeleri kullandı:

"Bu süre boyunca, işgal altındaki bölgede devam eden insan hakları ve insani koşullar önceden benzeri görülmemiş bir dereceye kadar kötüleşti; İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Bürosu (OHCHR), İİT Bağımsız ve Kalıcı İnsan Hakları Komisyonu (OIC IPHRC) ve insan hakları kuruluşları, sivil toplum, çeşitli ülkelerin parlamentoları ve uluslararası medya kuruluşlarının hepsi bu zalimlikleri belgelemiş ve lanetlemiştir.

"İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANI ÜZERİNDE BİR LEKEDİR"

Bölgedeki uzun süren hapis kalma, rastgele gözaltılar, sahte 'karşı karşıya gelmeler' ve yargısız infazlar, Keşmirli protestoculara karşı ayrım gözetmeksizin rastgele güç kullanımı, ki buna pellet silahları da dahildir ve Keşmirli politik liderlerin gözaltına alınmaya devam edilmesi olaylarının tümü insanlığın ortak vicdanı üzerinde birer lekedir."

"KAŞMİRLİLERE KENDİ KADERLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN YARDIMCI OLACAK"

Büyükelçi Qazi İoK'deki Keşmirlilerin çektiği acıların tüm platformlarda vurgulanması için ahlaki sorumluluğun yerine getirilmeye devam edilmesinin öneminin altını çizdi. "Keşmir için Koşu" girişiminin bu küresel çabaların bir parçası olduğunu ve Türkiye'deki Pakistan topluluğunu ve öğrencilerini bu girişime katılmaya davet eden Qazi, bu girişimin amacının küresel bir sanal maratonun bir parçası olarak Keşmirlilere destek olmak istediğini ifade etmek isteyen herkesi cesaretlendirmek olduğunu söyledi. Bu maratonda atılacak her adımın adalete doğru atılmış bir adım olacağını ve Keşmirlilere vazgeçilmez kendi kaderlerini belirleme haklarını elde etmeleri için yardımcı olacağını söyledi.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi, Türkiye'deki Pakistanlıları 'Keşmir için Sanal Koşu' maratonuna davet etti
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